    By Anand dubey
    Edited By: Prashant Pandey
    Publish Date: Sun, 26 Oct 2025 08:19:36 AM (IST)
    Updated Date: Sun, 26 Oct 2025 08:22:23 AM (IST)
    MP Weather Update: मध्य प्रदेश के 37 जिलों में आज बारिश के आसार, इंदौर, भोपाल, जबलपुर में भी बरस सकते हैं बादल
    मौसम का इस तरह का मिजाज तीन से चार दिन तक बना रह सकता है। फाइल फोटो

    HighLights

    1. भोपाल, नर्मदापुरम, सागर और उज्जैन संभागों में बरसे बादल।
    2. इंदौर और आस-पास के इलाकों में भी हुई बारिश।
    3. दिन के तापमान में होगी गिरावट, 4 दिन छाए रहेंगे बादल।

    नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल। अरब सागर एवं बंगाल की खाड़ी में अवदाब के क्षेत्र बने हुए हैं। हवाओं के साथ नमी आने के कारण मध्य प्रदेश में मौसम का मिजाज बदल गया है। प्रदेश के अधिकतर शहरों में बादल छाए हैं। कहीं-कहीं बारिश भी हो रही है। अभी तीन-चार दिन तक मौसम का मिजाज इसी तरह बना रह सकता है। इस दौरान दिन के तापमान में गिरावट हो सकती है।

    शनिवार सुबह साढ़े आठ बजे से शाम साढ़े पांच बजे तक बैतूल में 18, सागर में 17, उज्जैन में 10 मिलीमीटर वर्षा हुई। दिन का सबसे अधिक 32.8 डिग्री सेल्सियस तापमान खजुराहो में रिकॉर्ड किया गया। मौसम विज्ञानियों के मुताबिक, मौसम का इस तरह का मिजाज तीन से चार दिन तक बना रह सकता है। इस दौरान भोपाल, नर्मदापुरम, सागर, जबलपुर, इंदौर, उज्जैन संभाग के जिलों में बारिश हो सकती है।


    इन जिलों में हो सकती है बारिश

    मध्य प्रदेश के 37 जिलों इंदौर, धार, झाबुआ, अलीराजपुर, बड़वानी, खरगोन, बुरहानपुर, खंडवा, भोपाल, रायसेन, राजगढ़, सीहोर, विदिशा, नर्मदापुरम, हरदा, बैतूल, जबलपुर, कटनी, नरसिंहपुर, सिवनी, छिंदवाड़ा, बालाघाट, मंडला, डिंडौरी, छतरपुर, दमोह, पन्ना, सागर, टीकमगढ़, निवाड़ी, आगर मालवा, देवास, मंदसौर, नीमच, रतलाम, शाजापुर और उज्जैन में बारिश के आसार हैं।

    मौसम विज्ञान केंद्र के वरिष्ठ मौसम विज्ञानी पीके रायकवार ने बताया कि वर्तमान में पूर्व-मध्य अरब सागर पर अवदाब का क्षेत्र बना हुआ है। यह उत्तर-पश्चिम दिशा में आगे बढ़ रहा है। दक्षिण-पूर्व बंगाल की खाड़ी में भी एक अवदाब का केंद्र बना हुआ है।

    पश्चिम-उत्तर-पश्चिम दिशा में आगे बढ़ते हुए रविवार को इसके गहरे अवदाब में परिवर्तित होने और सोमवार को पश्चिम-मध्य बंगाल की खाड़ी में पहुंचकर चक्रवातीय तूफान में परिवर्तित होने के आसार हैं। मंगलवार सुबह तक यह तूफान और गंभीर होने की संभावना है। इसके अतिरिक्त सोमवार को एक नए पश्चिमी विक्षोभ के हिमालयी क्षेत्र में सक्रिय होने के भी संकेत मिले हैं।

