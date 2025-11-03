MP Weather Update: प्रदेश के इन इलाकों में आज हो सकती है झमाझम बारिश, इन क्षेत्रों के लिए IMD Alert जारी

नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल। मध्य प्रदेश में सोमवार को मौसम का मिजाज बदल सकता है। इंदौर, नर्मदापुरम और जबलपुर संभाग के जिलों में आज हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना जताई गई है। मौसम विज्ञानियों के अनुसार, प्रदेश के कई इलाकों में बादल छंटने से दिन का तापमान बढ़ा है, लेकिन अगले दो दिनों में रात के तापमान में तीन से चार डिग्री सेल्सियस तक गिरावट दर्ज की जा सकती है।

शनिवार को नर्मदापुरम में सबसे अधिक 31 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया, जबकि खंडवा में रात का न्यूनतम तापमान 16.4 डिग्री सेल्सियस रहा। मौसम विभाग का कहना है कि वातावरण में नमी कम होने के बावजूद अरब सागर में बने गहरे कम दबाव के क्षेत्र से उठी नमी के कारण सोमवार को कुछ जिलों में बारिश संभव है।