मेरी खबरें
नईदुनिया ट्रेंडिंग

अपना राज्य चुनें

Top Cities
States
    Move to Naidunia APP

    Trending

    MP Weather Update: भोपाल समेत चंबल-ग्वालियर, इंदौर और उज्जैन संभाग के जिलों में आज होगी झमाझम बारिश, IMD का अलर्ट

    सर्दी की शुरुआत में छाए बादलों का बरसना जारी है। सोमवार को प्रदेश के श्योपुर और शिवपुरी में बादल जमकर बरसे। श्योपुर में शाम साढ़े पांच बजे तक 56 मिलीमीटर और शिवपुरी में 34 मिलीमीटर बारिश हुई। इसके अलावा प्रदेश के चंबल-ग्वालियर, इंदौर और उज्जैन संभाग के जिलों में भी कहीं तेज-कहीं हल्की बारिश हुई।

    By Digital Desk
    Edited By: Akash Pandey
    Publish Date: Tue, 28 Oct 2025 06:44:27 AM (IST)
    Updated Date: Tue, 28 Oct 2025 06:44:27 AM (IST)
    MP Weather Update: भोपाल समेत चंबल-ग्वालियर, इंदौर और उज्जैन संभाग के जिलों में आज होगी झमाझम बारिश, IMD का अलर्ट
    भोपाल समेत चंबल-ग्वालियर, इंदौर और उज्जैन में बारिश

    HighLights

    1. सर्दी की शुरुआत में छाए बादलों का बरसना जारी है
    2. श्योपुर और शिवपुरी में बादल जमकर बरसे
    3. तापमान में सबसे अधिक गिरावट श्योपुर में दर्ज हुई

    नईदुनिया प्रतिनिधि,भोपाल। सर्दी की शुरुआत में छाए बादलों का बरसना जारी है। सोमवार को प्रदेश के श्योपुर और शिवपुरी में बादल जमकर बरसे। श्योपुर में शाम साढ़े पांच बजे तक 56 मिलीमीटर और शिवपुरी में 34 मिलीमीटर बारिश हुई। इसके अलावा प्रदेश के चंबल-ग्वालियर, इंदौर और उज्जैन संभाग के जिलों में भी कहीं तेज-कहीं हल्की बारिश हुई।

    मौसम विज्ञानियों के अनुसार, एक-दो दिन बाद प्रदेश के छह जिलों में अलग-अलग जगह बनीं मौसम प्रणालियों के असर से भारी वर्षा हो सकती है। उधर, इस बदले मौसम का असर अधिकतम और न्यूनतम तापमान पर भी साफ नजर आ रहा है।


    सबसे कम तापमान श्योपुर में

    प्रदेश में दिन के तापमान में सबसे अधिक गिरावट श्योपुर में दर्ज हुई। यहां अधिकतम तापमान सामान्य से 11.4 डिग्री सेल्सियस कम रहकर 22.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। वहीं रात के तापमान में एक से दो डिग्री की बढ़ोतरी दर्ज हुई है।

    मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार बारिश के पांच सिस्टम बने हुए हैं। इनमें से तीन सिस्टम काफी मजबूत हैं, जिनमें बंगाल की खाड़ी में चक्रवात, अरब सागर में कम दबाव का क्षेत्र और एक पश्चिमी विक्षोभ का होना शामिल हैं। इन सिस्टम की वजह से हवाओं के साथ नमी के साथ प्रदेश में बादल आ रहे हैं।

    भारी बारिश का अलर्ट

    इसके असर से 29 और 30 अक्टूबर को खासतौर पर प्रदेश के छह जिलों सिवनी, बालाघाट, मंडला, डिंडौरी, अनूपपुर और सिंगरौली में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। उधर, राजधानी की बात करें तो यहां हल्की बारिश होने के आसार हैं।

    मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार, प्रदेश में अगले चौबीस घंटों के दौरान चंबल-ग्वालियर, इंदौर और उज्जैन संभाग के जिलों में कहीं तेज और कहीं हल्की बारिश होने की संभावना है।

    चार बड़े शहरों में तापमान की स्थिति (डिग्री सेल्सियस में):

    भोपाल — अधिकतम 30.4, न्यूनतम 20.4

    इंदौर — अधिकतम 29.8, न्यूनतम 20.2

    ग्वालियर — अधिकतम 23.4, न्यूनतम 21.6

    जबलपुर — अधिकतम 31.8, न्यूनतम 20.5

    इसे भी पढ़ें- MP में बच्ची की तबीयत बिगड़ने पर नाना ने किया जादू-टोना, गर्म सुई से दागने से मासूम की मौत

    pixelcheck
    This website uses cookie or similar technologies, to enhance your browsing experience and provide personalised recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.