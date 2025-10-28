मेरी खबरें
    MP में बच्ची की तबीयत बिगड़ने पर नाना ने किया जादू-टोना, गर्म सुई से दागने से मासूम की मौत

    शामगढ़ थाना क्षेत्र के ग्राम तीन टापरी में 15 दिन पहले छह माह की बच्ची की मौत हो गई थी। तब पिता ने ससुर पर आरोप लगाया था कि बच्ची की तबीयत खराब थी और नाना ने सुई गर्म कर शरीर पर कई जगह दाग दिया। पुलिस ने सोमवार को आरोपित नाना को गिरफ्तार कर लिया।

    By Digital Desk
    Edited By: Akash Pandey
    Publish Date: Tue, 28 Oct 2025 06:23:21 AM (IST)
    Updated Date: Tue, 28 Oct 2025 06:23:21 AM (IST)
    1. 15 दिन पहले छह माह की बच्ची की मौत हो गई थी
    2. पिता ने उस समय नाना पर इसको लेकर आरोप लगाया था
    3. नाना ने सुई गर्म कर शरीर पर कई जगह दाग दिया

    नईदुनिया प्रतिनिधि, मंदसौर। शामगढ़ थाना क्षेत्र के ग्राम तीन टापरी में 15 दिन पहले छह माह की बच्ची की मौत हो गई थी। तब पिता ने ससुर पर आरोप लगाया था कि बच्ची की तबीयत खराब थी और नाना ने सुई गर्म कर शरीर पर कई जगह दाग दिया। पुलिस ने सोमवार को आरोपित नाना को गिरफ्तार कर लिया।

    तांत्रिक क्रिया की

    बबलू बगाड़ा ने पुलिस को बताया कि पत्नी रिंकू बाई छह माह की बेटी प्रियंका के साथ मायके तीन टापरी में रह रही थी। जब बच्ची की तबीयत खराब हुई, तो नाना 70 वर्षीय दुर्गालाल चंदेल ने डॉक्टर को दिखाने के बजाय तांत्रिक क्रिया की। गर्म सुई से दागने के बाद बच्ची की हालत बिगड़ गई और 12 अक्टूबर को उसकी मौत हो गई। सूचना के बाद शामगढ़ थाना पुलिस ने मर्ग कायम कर जांच शुरू की।


    आरोपी गिरफ्तार

    पोस्टमार्टम रिपोर्ट में पुष्टि हुई कि मौत संक्रमण के कारण हुई थी। दागने से ही बच्ची के शरीर में संक्रमण फैला था। पुलिस ने आरोपित दुर्गालाल को सोमवार शाम गिरफ्तार कर लिया। उसके खिलाफ धारा 105 बीएनएस के तहत मामला दर्ज किया गया।

