MP में बच्ची की तबीयत बिगड़ने पर नाना ने किया जादू-टोना, गर्म सुई से दागने से मासूम की मौत

नईदुनिया प्रतिनिधि, मंदसौर। शामगढ़ थाना क्षेत्र के ग्राम तीन टापरी में 15 दिन पहले छह माह की बच्ची की मौत हो गई थी। तब पिता ने ससुर पर आरोप लगाया था कि बच्ची की तबीयत खराब थी और नाना ने सुई गर्म कर शरीर पर कई जगह दाग दिया। पुलिस ने सोमवार को आरोपित नाना को गिरफ्तार कर लिया।

तांत्रिक क्रिया की बबलू बगाड़ा ने पुलिस को बताया कि पत्नी रिंकू बाई छह माह की बेटी प्रियंका के साथ मायके तीन टापरी में रह रही थी। जब बच्ची की तबीयत खराब हुई, तो नाना 70 वर्षीय दुर्गालाल चंदेल ने डॉक्टर को दिखाने के बजाय तांत्रिक क्रिया की। गर्म सुई से दागने के बाद बच्ची की हालत बिगड़ गई और 12 अक्टूबर को उसकी मौत हो गई। सूचना के बाद शामगढ़ थाना पुलिस ने मर्ग कायम कर जांच शुरू की।