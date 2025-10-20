मेरी खबरें
नईदुनिया ट्रेंडिंग

अपना राज्य चुनें

Top Cities
States
    Move to Naidunia APP

    Trending

    MP Weather Update: दिवाली के दिन बदल सकता है मौसम का मिजाज, इंदौर-भोपाल सहित इन इलाकों में ऐसा रहेगा मौसम का हाल

    प्रदेश में अलग-अलग स्थानों पर बनी दो मौसम प्रणालियों के असर से हवाओं के साथ नमी आ रही है, जिसके चलते कई शहरों पर बादल छाए हुए थे और कहीं-कहीं हल्की वर्षा भी दर्ज गई थी।

    By Digital Desk
    Edited By: Akash Pandey
    Publish Date: Mon, 20 Oct 2025 06:06:56 AM (IST)
    Updated Date: Mon, 20 Oct 2025 06:19:03 AM (IST)
    MP Weather Update: दिवाली के दिन बदल सकता है मौसम का मिजाज, इंदौर-भोपाल सहित इन इलाकों में ऐसा रहेगा मौसम का हाल
    दिवाली के दिन बदल सकता है मौसम का मिजाज

    डिजिटल डेस्क,नईदुनिया। प्रदेश में अलग-अलग स्थानों पर बनी दो मौसम प्रणालियों के असर से हवाओं के साथ नमी आ रही है, जिसके चलते कई शहरों पर बादल छाए हुए थे और कहीं-कहीं हल्की वर्षा भी दर्ज गई थी। हवाओं का रुख बदलने और बादल छाए रहने से रात के तापमान में बढ़ोतरी हो रही है। हालांकि दिवाली के दिन मौसम साफ रहने का अनुमान है। मौसम विभाग ने कहीं भी बारिश के संकेत नहीं दिए हैं।

    शनिवार से बदला मौसम

    शनिवार को प्रदेश में सबसे कम 15.9 डिग्री सेल्सियस तापमान रीवा में दर्ज किया गया। वहीं 22 शहरों में रात का तापमान 20 डिग्री सेल्सियस से नीचे रहा। दिन का सबसे अधिक तापमान गुना में 34.3 डिग्री सेल्सियस रिकार्ड किया गया। मौसम विज्ञानियों का कहना है कि अगले तीन-चार दिन तक मौसम का यही मिजाज बना रह सकता है। भोपाल, जबलपुर, नर्मदापुरम, इंदौर और उज्जैन संभाग के जिलों में कहीं-कहीं हल्की वर्षा या बूंदाबांदी के आसार हैं।


    कैसे रहेगा मौसम का मिजाज

    मौसम विज्ञान केंद्र के वरिष्ठ विज्ञानी पी.के. रायकवार ने बताया कि दक्षिण-पूर्वी अरब सागर और उससे लगे लक्षद्वीप क्षेत्र पर हवा के ऊपरी भाग में बना चक्रवात अब केरल और कर्नाटक तट पर गहरे कम दबाव के क्षेत्र में बदल गया है। इसके पश्चिम-उत्तर-पश्चिम दिशा में आगे बढ़ने की संभावना है। वहीं दक्षिण-पूर्वी बंगाल की खाड़ी पर हवा के ऊपरी भाग में एक और चक्रवात सक्रिय है, जो 24 अक्टूबर तक कम दबाव के क्षेत्र में परिवर्तित हो सकता है। इसके अलावा 21 अक्टूबर से पश्चिमी हिमालय क्षेत्र में पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने की भी संभावना है।

    मौसम विशेषज्ञ अजय शुक्ला के अनुसार हवाओं का रुख पूर्वी और दक्षिण-पूर्वी बना हुआ है। हवाओं के साथ नमी आने के कारण बादल बने हुए हैं और अगले कुछ दिनों तक मौसम का यही मिजाज बने रहने की उम्मीद है।

    pixelcheck
    This website uses cookie or similar technologies, to enhance your browsing experience and provide personalised recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.