MP Weather Update: दिवाली के दिन बदल सकता है मौसम का मिजाज, इंदौर-भोपाल सहित इन इलाकों में ऐसा रहेगा मौसम का हाल

डिजिटल डेस्क,नईदुनिया। प्रदेश में अलग-अलग स्थानों पर बनी दो मौसम प्रणालियों के असर से हवाओं के साथ नमी आ रही है, जिसके चलते कई शहरों पर बादल छाए हुए थे और कहीं-कहीं हल्की वर्षा भी दर्ज गई थी। हवाओं का रुख बदलने और बादल छाए रहने से रात के तापमान में बढ़ोतरी हो रही है। हालांकि दिवाली के दिन मौसम साफ रहने का अनुमान है। मौसम विभाग ने कहीं भी बारिश के संकेत नहीं दिए हैं।

शनिवार से बदला मौसम शनिवार को प्रदेश में सबसे कम 15.9 डिग्री सेल्सियस तापमान रीवा में दर्ज किया गया। वहीं 22 शहरों में रात का तापमान 20 डिग्री सेल्सियस से नीचे रहा। दिन का सबसे अधिक तापमान गुना में 34.3 डिग्री सेल्सियस रिकार्ड किया गया। मौसम विज्ञानियों का कहना है कि अगले तीन-चार दिन तक मौसम का यही मिजाज बना रह सकता है। भोपाल, जबलपुर, नर्मदापुरम, इंदौर और उज्जैन संभाग के जिलों में कहीं-कहीं हल्की वर्षा या बूंदाबांदी के आसार हैं।