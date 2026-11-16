MP में 16 शहरों में 15 डिग्री से नीचे पारा, 18 नवंबर के बाद चक्रवाती तूफान के असर से बरसेंगे बादल

उत्तर भारत के पहाड़ी राज्यों कश्मीर और उत्तराखंड में हो रही ताजा बर्फबारी ने मैदानी इलाकों की तरफ सर्द हवाओं का रुख मोड़ दिया है। उधर, राजस्थान में भी चक्रवाती असर से हल्की बूंदाबांदी दर्ज की गई है, जिसकी ठंडक मध्य प्रदेश तक पहुंच रही है। बीती रात कटनी जिले का करौंदी प्रदेश में सबसे ठंडा इलाका रहा, जहां न्यूनतम तापमान 11.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया।