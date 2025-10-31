MP डिजिटल सेवाओं के क्षेत्र में भरेगा नई उड़ान, 70वें स्थापना दिवस पर मिलेंगी सौगातें, शुरु होंगे कई पोर्टल

राज्य ब्यूरो, नईदुनिया, भोपाल। प्रदेश के गौरवशाली 70वें स्थापना दिवस पर राज्य सरकार डिजिटल सेवाओं के क्षेत्र में भी नई उड़ान भरने जा रही है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने शनिवार को रवींद्र भवन में भोपाल में अभ्युदय मध्य प्रदेश के राज्य स्तरीय समारोह में नागरिकों और निवेशकों को सशक्त बनाने के लिए तीन नई डिजिटल पहल शुरू करेंगे। इनमें “एमपी ई-सेवा पोर्टल” के माध्यम से नागरिकों को एक ही मंच पर सभी सरकारी सेवाएं सरल और पारदर्शी तरीके से उपलब्ध होंगी।

“इन्वेस्ट एमपी 3.0” पोर्टल निवेशकों के लिए एक उन्नत सिंगल विंडो सिस्टम के रूप में कार्य करेगा, जिससे निवेश की प्रक्रिया और अधिक सहज व समयबद्ध बनेगी। वहीं “वाश आन व्हील्स” मोबाइल एप युवाओं को स्वरोजगार के अवसरों से जोड़ते हुए शहरी स्वच्छता सेवाओं में नई तकनीकी ऊर्जा जोड़ेगा।