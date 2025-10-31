मेरी खबरें
नईदुनिया ट्रेंडिंग

अपना राज्य चुनें

Top Cities
States
    Move to Naidunia APP

    Trending

    MP डिजिटल सेवाओं के क्षेत्र में भरेगा नई उड़ान, 70वें स्थापना दिवस पर मिलेंगी सौगातें, शुरु होंगे कई पोर्टल

    MP News: प्रदेश के गौरवशाली 70वें स्थापना दिवस पर राज्य सरकार डिजिटल सेवाओं के क्षेत्र में भी नई उड़ान भरने जा रही है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने शनिवार को रवींद्र भवन में भोपाल में अभ्युदय मध्य प्रदेश के राज्य स्तरीय समारोह में नागरिकों और निवेशकों को सशक्त बनाने के लिए तीन नई डिजिटल पहल शुरू करेंगे।

    By Digital Desk
    Edited By: Dheeraj Belwal
    Publish Date: Fri, 31 Oct 2025 08:22:35 PM (IST)
    Updated Date: Fri, 31 Oct 2025 08:22:35 PM (IST)
    MP डिजिटल सेवाओं के क्षेत्र में भरेगा नई उड़ान, 70वें स्थापना दिवस पर मिलेंगी सौगातें, शुरु होंगे कई पोर्टल
    70वें स्थापना दिवस पर मिलेंगी सौगातें।

    HighLights

    1. 70वें स्थापना दिवस पर एमपी डिजिटल सेवाओं के क्षेत्र में भरेगा नई उड़ान
    2. एक प्लेटफॉर्म पर लाने के लिए शुरू होगा सीएम एमपी ई-सेवा पोर्टल
    3. इन्वेस्ट एमपी 3.0 पोर्टल और वाश आन व्हील्स मोबाइल एप होंगे शुरू

    राज्य ब्यूरो, नईदुनिया, भोपाल। प्रदेश के गौरवशाली 70वें स्थापना दिवस पर राज्य सरकार डिजिटल सेवाओं के क्षेत्र में भी नई उड़ान भरने जा रही है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने शनिवार को रवींद्र भवन में भोपाल में अभ्युदय मध्य प्रदेश के राज्य स्तरीय समारोह में नागरिकों और निवेशकों को सशक्त बनाने के लिए तीन नई डिजिटल पहल शुरू करेंगे। इनमें “एमपी ई-सेवा पोर्टल” के माध्यम से नागरिकों को एक ही मंच पर सभी सरकारी सेवाएं सरल और पारदर्शी तरीके से उपलब्ध होंगी।

    “इन्वेस्ट एमपी 3.0” पोर्टल निवेशकों के लिए एक उन्नत सिंगल विंडो सिस्टम के रूप में कार्य करेगा, जिससे निवेश की प्रक्रिया और अधिक सहज व समयबद्ध बनेगी। वहीं “वाश आन व्हील्स” मोबाइल एप युवाओं को स्वरोजगार के अवसरों से जोड़ते हुए शहरी स्वच्छता सेवाओं में नई तकनीकी ऊर्जा जोड़ेगा।


    मुख्यमंत्री अपने विचार साझा करेंगे

    कार्यक्रम में मुख्यमंत्री प्रदेश की निवेश उपलब्धियों, औद्योगिक प्रगति और रोजगार सृजन के विजन पर अपने विचार साझा करेंगे। इस अवसर पर “द टू-ईयर जर्नी” शीर्षक से एक विशेष आडियो-विजुअल का प्रदर्शन किया जाएगा, जिसमें विगत दो वर्षों की राज्य की निवेश प्रोत्साहन यात्रा और उपलब्धियों का जीवंत चित्रण होगा।

    कार्यक्रम में अतिथि और उद्योग प्रतिनिधि शामिल होंगे

    कार्यक्रम में विधि एवं न्याय मंत्रालय के राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल, नागरिक उड्डयन मंत्री किंजरापु राममोहन नायडू, उपमुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा, नीति आयोग के उपाध्यक्ष डा. सुमन के. बेरी, मंत्री चैतन्य कुमार काश्यप तथा अदानी ग्रुप के प्रबंध निदेशक प्रणव अदानी सहित आंध्र प्रदेश से आने वाले गणमान्य अतिथि और उद्योग प्रतिनिधि शामिल होंगे। मुख्य सचिव अनुराग जैन राज्य की विकास यात्रा एवं भविष्य की रूपरेखा पर अपने विचार साझा करेंगे। कार्यक्रम में “समृद्ध मध्य प्रदेश @2047” दृष्टि-पत्र का विमोचन किया जाएगा जो प्रदेश के दीर्घकालिक विकास का रोड मैप प्रस्तुत करेगा।

    यह भी पढ़ें- MP CHPO Recruitment 2025: एमपी में CHPO के पदों पर निकली भर्ती, जानें योग्यता, आयु और जरूरी दस्तावेज

    विमानन क्षेत्र की परियोजनाएं की जाएंगी शुरू

    कार्यक्रम में प्रदेश की हवाई कनेक्टिविटी को भी नई दिशा देने के लिए विमानन क्षेत्र की कई महत्वपूर्ण परियोजनाओं की शुरुआत की जाएगी। इनमें उज्जैन हवाई अड्डे के विकास अनुबंध पर हस्ताक्षर, रीवा–नई दिल्ली और रीवा–इंदौर फ्लाइट के लिए अनुबंध तथा प्रदेश के विभिन्न स्थानों पर पर्यटन हेलिकॉप्टर सेवा के अनुबंध शामिल हैं। इन पहलों से राज्य के औद्योगिक, पर्यटन और क्षेत्रीय विकास को नई उड़ान मिलेगी।

    pixelcheck
    This website uses cookie or similar technologies, to enhance your browsing experience and provide personalised recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.