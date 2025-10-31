MP CHPO Recruitment 2025: एमपी में CHPO के पदों पर निकली भर्ती, जानें योग्यता, आयु और जरूरी दस्तावेज

नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल। मध्य प्रदेश में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (NHM) के तहत जमीनी स्तर पर स्वास्थ्य सेवाओं को समुदाय तक पहुंचाने वाले कम्युनिटी हेल्थ प्रोग्राम ऑफिसरों (सीएचपीओ) की भारी कमी बनी हुई है। इस कमी के चलते जिला और ब्लॉक स्तर पर महत्वपूर्ण स्वास्थ्य योजनाओं के क्रियान्वयन और उनकी निगरानी का काम प्रभावित हो रहा है। इस संकट को देखते हुए NHM मध्य प्रदेश ने फिलहाल 23 संविदा पदों पर सीपीएचओ की भर्ती प्रक्रिया शुरू की है।

मार्च 2026 तक के लिए संविदा आधार पर की जाएंगी नियुक्तियां ये नियुक्तियां 31 मार्च 2026 तक के लिए संविदा आधार पर की जाएंगी, जिसका मुख्य उद्देश्य तात्कालिक रूप से कार्य को गति देना है। इन सीएचपीओ की जिम्मेदारी टीकाकरण, मातृ-शिशु स्वास्थ्य, पोषण, टीबी, मलेरिया और गैर-संचारी रोग नियंत्रण जैसे राष्ट्रीय कार्यक्रमों के सफल संचालन में अहम भूमिका निभाना है। स्वास्थ्य कार्यक्रमों को समुदाय तक प्रदान करने का लक्ष्य इस महत्वपूर्ण पद पर आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों के पास विशेष शैक्षणिक योग्यता होनी अनिवार्य है।