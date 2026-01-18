मेरी खबरें
    प्रेमिका से मिलने राजस्थान पहुंचा भोपाल का युवक, बंधक बनाकर पिलाई पेशाब... वीडियो बनाकर परिजनों को भेजा

    By Digital DeskEdited By: Akash Sharma
    Publish Date: Sun, 18 Jan 2026 09:55:29 PM (IST)Updated Date: Sun, 18 Jan 2026 09:55:29 PM (IST)
    1. युवती के स्वजनों पर मारपीट और प्रताड़ना का आरोप
    2. पेशाब पिलाने और वीडियो बनाने का गंभीर आरोप
    3. कोलार पुलिस की सूचना पर झालावाड़ पुलिस सक्रिय

    नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल: कोलार क्षेत्र के कजलीखेड़ा निवासी 18 वर्षीय सोनू अपनी प्रेमिका से मिलने राजस्थान के झालावाड़ जिले के पुलोरो गांव पहुंचा था। वहां पहुंचते ही युवती के स्वजनों ने उसे बंधक बना लिया और उसके साथ मारपीट की।

    अमानवीय प्रताड़ना के गंभीर आरोप

    पीड़ित युवक ने आरोप लगाया है कि उसे शारीरिक रूप से प्रताड़ित किया गया। आरोप यह भी है कि युवती के स्वजनों ने बोतल में पेशाब भरकर उसे जबरन पिलाई। इस दौरान पूरी प्रताड़ना का वीडियो रिकॉर्ड किया गया, जिसे युवक के स्वजनों को भेजा गया।


    प्रेम-प्रसंग की पृष्ठभूमि

    कोलार थाना प्रभारी संजय सोनी के अनुसार, सोनू प्राइवेट काम करता है और उसका युवती से लंबे समय से प्रेम-प्रसंग चल रहा था। करीब एक माह पहले सोनू युवती को कोलार लेकर आया था, जहां दोनों कुछ दिन साथ रहे।

    युवती को ले गए थे स्वजन

    करीब 15 दिन पहले युवती के स्वजन उसे समझाकर अपने साथ वापस ले गए थे। इसके बाद तीन दिन पहले युवती ने ही सोनू को फोन कर अपने गांव बुलाया और साथ चलने की बात कही।

    पुलिस की कार्रवाई, युवक मुक्त

    युवक के स्वजनों ने घटना की शिकायत कोलार थाने में की। इसके बाद कोलार पुलिस ने राजस्थान की झालावाड़ पुलिस से संपर्क किया। रविवार को झालावाड़ पुलिस ने कार्रवाई कर सोनू को मुक्त कराया। उसे लेने के लिए उसके स्वजन झालावाड़ पहुंच गए हैं।

