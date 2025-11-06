MP Youth Congress Election Results: मप्र युवा कांग्रेस संगठन चुनाव परिणाम घोषित, यश घनघोरिया को मिले सबसे ज्यादा वोट

मेरी खबरें
    By Dhananajay Pratap Singh
    Edited By: Akash Sharma
    Publish Date: Thu, 06 Nov 2025 03:07:02 PM (IST)
    Updated Date: Thu, 06 Nov 2025 03:12:46 PM (IST)
    1. टॉप तीन उम्मीदवारों को दिल्ली बुलाया।
    2. इंटरव्यू के बाद अध्यक्ष का नाम तय होगा।
    3. अध्यक्ष की दौड़ में यश, अभिषेक और देवेन्द्र।

    नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल: मध्य प्रदेश युवा कांग्रेस संगठन चुनाव के परिणाम घोषित कर दिए गए हैं। इस चुनाव में प्रदेश महासचिव, जिला अध्यक्ष, विधानसभा अध्यक्ष और ब्लॉक अध्यक्ष पदों की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है।

    प्रदेश अध्यक्ष पद की दौड़ में जबलपुर के यश घनघोरिया ने सबसे अधिक 3 लाख 13 हजार वोट पाकर पहला स्थान प्राप्त किया। भोपाल के अभिषेक परमार को 2 लाख 38 हजार वोट मिले और वे दूसरे स्थान पर रहे। तीसरे स्थान पर सीधी के देवेन्द्र दादू, जबकि चौथे स्थान पर ग्वालियर के शिवराज यादव रहे।

    दिल्ली इंटरव्यू के प्रदेश अध्यक्ष के नाम का एलान

    सूत्रों के अनुसार, सबसे अधिक वोट पाने वाले तीन उम्मीदवारों यश घनघोरिया, अभिषेक परमार और देवेन्द्र दादू को दिल्ली इंटरव्यू के लिए आमंत्रित किया गया है। इंटरव्यू प्रक्रिया के बाद प्रदेश अध्यक्ष के नाम की अधिकृत घोषणा की जाएगी।

    इसके अलावा, भोपाल ग्रामीण अध्यक्ष के रूप में राहुल मंडलोई का चयन किया गया है।

