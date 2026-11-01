MPPSC ADPO Exam: भोपाल में 7 हजार परीक्षार्थियों के लिए 19 सेंटर तैयार, दोपहर 12 बजे से पेपर

नईदुनिया प्रतिनिधि,भोपाल। मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग (एमपीपीएससी) की ओर से जिला लोक अभियोजन अधिकारी (एडीपीओ) परीक्षा-2025 का आयोजन रविवार को किया जाएगा।

इसके लिए राजधानी में 19 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। इनमें 15 सरकारी और 4 निजी स्कूल व कॉलेजों को केंद्र बनाया गया है।

7 हजार अभ्यर्थी होंगे शामिल

परीक्षा में करीब सात हजार अभ्यर्थी शामिल होंगे। परीक्षा एक ही पाली में दोपहर 12 से 3 बजे तक आयोजित की जाएगी।

राजधानी के सुभाष उत्कृष्ट विद्यालय, शासकीय उमावि अरेरा कॉलेज,राजा भोज स्कूल, भेल कॉलेज सहित अन्य स्कूल व कॉलेजों में केंद्र बनाए गए हैं।