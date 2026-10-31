एमपी में अब आसान होगी बोर्ड परीक्षा की तैयारी, माशिमं ने वेबसाइट पर अपलोड किए सैंपल पेपर, ऐसे मिलेगी मदद

नवदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल। मध्य प्रदेश माध्यमिक शिक्षा मंडल (माशिमं) ने कक्षा 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों की तैयारी को थोड़ा आसान कर दिया है। मंडल ने परीक्षा की बेहतर तैयारी के लिए सभी विषयों के सैंपल पेपर यानी मॉडल प्रश्नपत्र अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर अपलोड कर दिए हैं।

विद्यार्थी इन प्रश्नपत्रों के माध्यम से बोर्ड परीक्षा के प्रश्नों का पैटर्न, अंक विभाजन और सवालों के स्वरूप को समझ सकेंगे। इनका नियमित अभ्यास करने से परीक्षा के दौरान समय प्रबंधन करने और अपनी तैयारी की कमियों को पहचानने में भी मदद मिलेगी।