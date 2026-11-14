तस्करों के निशाने पर MP की प्राचीन विरासत; हर दो साल में चोरी, अब तक गायब हुईं 13 धरोहर

नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल। मध्य प्रदेश की ऐतिहासिक और सांस्कृतिक विरासत पर तस्करों की नजर लंबे समय से बनी हुई है। आंकड़ों पर गौर करें तो प्रदेश के संग्रहालयों से औसतन हर दो साल में एक बेशकीमती पुरासंपदा चोरी हो रही है। वर्ष 2000 से लेकर अब तक राज्य के विभिन्न संग्रहालय और स्मारकों से कुल 13 बहुमूल्य पुरासंपदाएं चोरी हो चुकी हैं, जिनका आज तक कोई सुराग नहीं लग पाया है।

पुरासंपदाओं की सुरक्षा और आमजन में इनके प्रति जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से पहली बार 14 नवंबर को ''सांस्कृतिक संपदा की अवैध तस्करी के विरुद्ध अंतरराष्ट्रीय दिवस'' के अवसर पर श्यामला हिल्स स्थित राज्य संग्रहालय में एक विशेष छायाचित्र प्रदर्शनी का आयोजन किया जा रहा है।

नरवर दुर्ग की घटना ने बढ़ाई चिंता

सांस्कृतिक संपदा की अवैध तस्करी (इलिसिट ट्रैफिकिंग) पूरे देश के लिए एक गंभीर चुनौती बनी हुई है। गत 27-28 अक्टूबर को शिवपुरी के ऐतिहासिक नरवर दुर्ग से एक प्राचीन तोप के चोरी होने की घटना ने पुरातत्व विभाग और सुरक्षा एजेंसियों की चिंता को और बढ़ा दिया है।वहीं दो साल पूर्व राज्य संग्रहालय में भी चोरी का प्रयास हो चुका है। ऐसे में इस वर्ष यह अंतरराष्ट्रीय दिवस मप्र के लिए विशेष रूप से प्रासंगिक हो गया है।

संचालनालय पुरातत्व, अभिलेखागार एवं संग्रहालय मप्र द्वारा आयोजित इस प्रदर्शनी के जरिए विरासत के संरक्षण का कड़ा संदेश दिया जाएगा।इसके जरिए आमलोगों और दर्शकों को जागरूक किया जाएगा।

प्रदर्शनी में दिखेगा चोरी और वापसी का सफर

भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के सहयोग से लगने वाली प्रदर्शनी का मुख्य उद्देश्य संग्रहालयों में मौजूद बेशकीमती धरोहरों के महत्व से आम लोगों को अवगत कराना है। इसमें न केवल प्रदेश और देश से चोरी हुई पुरासंपदाओं की तस्वीरें प्रदर्शित की जाएंगी, बल्कि उन दुर्लभ कलाकृतियों के छायाचित्र भी लगाए जाएंगे जिन्हें कड़ी मशक्कत के बाद पुनर्प्राप्त किया गया है या विदेशों से स्वदेश वापस लाया गया है। इसके माध्यम से यूनेस्को के वैश्विक संदेश- ''तस्करी रोकें, संस्कृति बचाएं'' को जन-जन तक पहुंचाया जाएगा। यह प्रदर्शनी 21 नवंबर तक रहेगी।