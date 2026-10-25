भोपाल में बन रही प्रदेश की पहली सरकारी आयुर्वेद फार्मेसी, आधी कीमत पर मिलेंगी शुद्ध दवाएं

नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल। प्रदेश की पहली सरकारी आयुर्वेदिक फार्मेसी इसी साल शुरू होने जा रही है। कलियासोत पहाड़ी स्थित पंडित खुशीलाल शर्मा शासकीय (स्वायत्त) आयुर्वेद महाविद्यालय एवं संस्थान परिसर में अपनी खुद की आधुनिक फार्मेसी बनाई जा रही है, जिसका निर्माण अब अंतिम चरण में पहुंच गया है।

50 एकड़ में निर्माण 50 एकड़ के विशाल कैंपस में बन रही इस फार्मेसी में जड़ी-बूटी की प्रोसेसिंग, क्वॉलिटी टेस्टिंग और स्टोरेज की पूरी सुविधा होगी। यहां कच्ची जड़ी-बूटियों से लेकर तैयार दवा तक हर स्तर पर जांच होगी, ताकि मरीजों को शुद्ध, सुरक्षित और असरदार दवा मिल सके।