मुख्यमंत्री शहरी पेयजल योजना में धांधली पर कार्रवाई, तीन इंजीनियरों सहित 6 अधिकारियों गिरी गाज

राज्य ब्यूरो, नईदुनिया, भोपाल। मुख्यमंत्री शहरी पेयजल योजना में अनियमितता पाये जाने पर तीन उपयंत्रियों सहित संबंधित छह अधिकारियों एवं कर्मचारियों के विरूद्ध कड़ी कार्रवाई कर वेतनवृद्धियां रोकी गई हैं। नगरीय विकास एवं आवास आयुक्त संकेत भोंडवे ने नगर परिषद सोनकच्छ के अंतर्गत पाइपलाइन के कार्य में अनियमितता एवं भ्रष्टाचार की शिकायत को सही पाये जाने पर उपयंत्री श्रीमती शिवानी गर्ग और ओमप्रकाश द्विवेदी की तीन वेतनवृद्धियां साथ ही उपयंत्री शशांक शाह की दो वेतनवृद्धियां रोक दी हैं।
इसके अतिरिक्त तत्कालीन सीएमओ सी.एल. कैथल की एक वेतनवृद्धि संचयी प्रभाव से तथा मोहम्मद अशफाक खान एवं रवि भट्ट की एक-एक वेतनवृद्धि असंचयी प्रभाव से रोकी गई है।
भोंडवे ने कहा कि संबंधित अधिकारियों एवं कर्मचारियों का यह कृत्य घोर लापरवाही, उदासीनता एवं शासकीय दायित्वों के प्रति गंभीर उपेक्षा का परिचायक है। इसे किसी भी स्थिति में स्वीकार नहीं किया जा सकता। उन्होंने स्पष्ट किया कि विभाग भविष्य में भी ऐसी अनियमितताओं पर सख्त कार्रवाई जारी रखेगा।
यह भी पढ़ें- MP के शिक्षकों के लिए बड़ी खबर, अप्रैल तक पूरी होगी तबादला प्रक्रिया, नए सत्र में पढ़ाई पर नहीं पड़ेगा कोई असर