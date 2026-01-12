मुख्यमंत्री शहरी पेयजल योजना में धांधली पर कार्रवाई, तीन इंजीनियरों सहित 6 अधिकारियों गिरी गाज

राज्य ब्यूरो, नईदुनिया, भोपाल। मुख्यमंत्री शहरी पेयजल योजना में अनियमितता पाये जाने पर तीन उपयंत्रियों सहित संबंधित छह अधिकारियों एवं कर्मचारियों के विरूद्ध कड़ी कार्रवाई कर वेतनवृद्धियां रोकी गई हैं। नगरीय विकास एवं आवास आयुक्त संकेत भोंडवे ने नगर परिषद सोनकच्छ के अंतर्गत पाइपलाइन के कार्य में अनियमितता एवं भ्रष्टाचार की शिकायत को सही पाये जाने पर उपयंत्री श्रीमती शिवानी गर्ग और ओमप्रकाश द्विवेदी की तीन वेतनवृद्धियां साथ ही उपयंत्री शशांक शाह की दो वेतनवृद्धियां रोक दी हैं।