मेरी खबरें
नईदुनिया ट्रेंडिंग

अपना राज्य चुनें

Top Cities
States
    Move to Naidunia APP

    Trending

    मुख्यमंत्री शहरी पेयजल योजना में धांधली पर कार्रवाई, तीन इंजीनियरों सहित 6 अधिकारियों गिरी गाज

    नगरीय विकास एवं आवास आयुक्त संकेत भोंडवे ने नगर परिषद सोनकच्छ के अंतर्गत पाइपलाइन के कार्य में अनियमितता एवं भ्रष्टाचार की शिकायत को सही पाये जाने पर ...और पढ़ें

    By Digital DeskEdited By: ADITYA KUMAR
    Publish Date: Mon, 12 Jan 2026 10:24:55 PM (IST)Updated Date: Mon, 12 Jan 2026 10:24:55 PM (IST)
    मुख्यमंत्री शहरी पेयजल योजना में धांधली पर कार्रवाई, तीन इंजीनियरों सहित 6 अधिकारियों गिरी गाज
    मुख्यमंत्री शहरी पेयजल योजना

    राज्य ब्यूरो, नईदुनिया, भोपाल। मुख्यमंत्री शहरी पेयजल योजना में अनियमितता पाये जाने पर तीन उपयंत्रियों सहित संबंधित छह अधिकारियों एवं कर्मचारियों के विरूद्ध कड़ी कार्रवाई कर वेतनवृद्धियां रोकी गई हैं। नगरीय विकास एवं आवास आयुक्त संकेत भोंडवे ने नगर परिषद सोनकच्छ के अंतर्गत पाइपलाइन के कार्य में अनियमितता एवं भ्रष्टाचार की शिकायत को सही पाये जाने पर उपयंत्री श्रीमती शिवानी गर्ग और ओमप्रकाश द्विवेदी की तीन वेतनवृद्धियां साथ ही उपयंत्री शशांक शाह की दो वेतनवृद्धियां रोक दी हैं।

    इसके अतिरिक्त तत्कालीन सीएमओ सी.एल. कैथल की एक वेतनवृद्धि संचयी प्रभाव से तथा मोहम्मद अशफाक खान एवं रवि भट्ट की एक-एक वेतनवृद्धि असंचयी प्रभाव से रोकी गई है।

    अनियमितताओं पर सख्त कार्रवाई

    भोंडवे ने कहा कि संबंधित अधिकारियों एवं कर्मचारियों का यह कृत्य घोर लापरवाही, उदासीनता एवं शासकीय दायित्वों के प्रति गंभीर उपेक्षा का परिचायक है। इसे किसी भी स्थिति में स्वीकार नहीं किया जा सकता। उन्होंने स्पष्ट किया कि विभाग भविष्य में भी ऐसी अनियमितताओं पर सख्त कार्रवाई जारी रखेगा।


    pixelcheck
    This website uses cookie or similar technologies, to enhance your browsing experience and provide personalised recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.