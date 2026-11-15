भोपाल में बिल्डिंग परमीशन का खेल; निगमायुक्त ने तलब की फाइल, जांच के आदेश

नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल। भवन अनुज्ञा शाखा में अधिकारों के बंटवारे को दरकिनार कर फाइल स्वीकृत करने के मामले में नगर निगम आयुक्त रामप्रकाश अहिरवार ने जांच कराने की बात कही है। जोन-2 के परी बाजार में निर्माणाधीन प्रोजेक्ट के ईडब्ल्यूएस आवासों को मुक्त करने की अनुमति उपायुक्त स्तर से दिए जाने का मामला नवदुनिया ने शनिवार के अंक में प्रकाशित किया था।

अब आयुक्त ने इस पर संज्ञान लेते हुए संबंधित फाइल की जांच कराने की बात कही है। साथ ही भवन अनुज्ञा शाखा की बैठक में स्पष्ट निर्देश दिए कि इस शाखा से संबंधित प्रत्येक फाइल निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार अपर आयुक्त के पास ही पहुंचे।