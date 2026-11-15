भोपाल में बेघर होने के डर से 3 महिलाओं ने खाया जहर; 490 परिवारों के सामने सिर छिपाने का संकट

नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल । मध्य प्रदेश की राजधानी के ऐशबाग स्थित जनता क्वार्टर में रहने वाले गरीब परिवारों के सामने बेदखली का बड़ा संकट खड़ा हो गया। उनके मकान जर्जर हैं, जिनके ढहने का खतरा है। उसके बावजूद उनके पास उसे छोड़कर जाने का कोई विकल्प नहीं है।

हाउसिंग बोर्ड ने उनको बेदखली का नोटिस जारी किया तो तीन महिलाओं ने चूहा मार जहर खा लिया। उन्हें बचा लिया गया लेकिन लेकिन बेदखली के डर से वहां रहने वालों की नींद उड़ी हुई है। भोपाल नगर निगम का दस्ता शनिवार को जनता क्वार्टर के जर्जर मकान तोड़ने की तैयारी में था।

गुरुवार को भी तीन महिलाओं ने खाया था जहर इससे पहले गुरुवार को 60 वर्षीय कमलाबाई, 45 वर्षीय सीमा खान और 50 वर्षीय लइका बी ने जहर खाकर जान देने की कोशिश की। स्वजन उन्हें हमीदिया अस्पताल लेकर पहुंचे। अधीक्षक डॉ. सुनीत टंडन के अनुसार, तीनों को इमरजेंसी में भर्ती किया गया था। उनकी हालत ठीक है। इस घटना के बाद प्रशासन ने शनिवार को प्रस्तावित कार्रवाई को टाल दिया। अब 19 या 23 नवंबर को तोड़फोड़ का प्रस्ताव है। मंत्री से मिले फरियादी शुक्रवार को कई परिवार सामान समेटकर दूसरे ठिकानों की तलाश में निकल पड़े। शनिवार को महिलाएं प्रदेश के चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास कैलाश सारंग के 74 बंगला स्थित निवास पहुंचीं और मदद मांगी। उनका कहना था कि वैकल्पिक आवास दिए बिना उनके परिवारों को बेदखल न किया जाए। महिलाओं ने कहा कि छोटे बच्चों और बुजुर्गों को लेकर कहां जाएंगी?