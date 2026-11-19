नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल। रिहायशी इलाकों में अवैध व्यावसायिक गतिविधियों और नियमों को ताक पर रखकर किए गए निर्माणों पर सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद नगर निगम ने कार्रवाई तेज कर दी है। गुरुवार को नगर निगम की भवन अनुज्ञा शाखा के अमले ने शहर के अलग-अलग हिस्सों में अतिक्रमण अमले के साथ मिलकर कार्रवाई की।

इस दौरान करोंद और खजूरी कलां क्षेत्र में बिना अनुमति विकसित की जा रही अवैध कॉलोनियों की सड़कों को तोड़ दिया। वहीं, अरेरा कॉलोनी, मालवीय नगर, पंचशील नगर जैसे क्षेत्रों में भवन अनुज्ञा शाखा की अनुमति से अतिरिक्त किए गए निर्माणों को भी ध्वस्त कर दिया।