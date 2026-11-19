नईदुनिया प्रतिनिधि, इंदौर। आधी रात को हेलमेट पहने एक युवक गोधा एस्टेट कॉलोनी के गेट पर पहुंचा। उसने पिस्टल निकाली और एक के बाद एक छह गोलियां चला दीं। अचानक हुई फायरिंग से इलाके में दहशत फैल गई। आवाज सुनकर ड्यूटी पर तैनात गार्ड बदमाश की ओर दौड़ा, लेकिन वह भागने में सफल रहा। गांधी नगर पुलिस को मौके से छह खाली कारतूस मिले हैं। सिक्योरिटी इंचार्ज की शिकायत पर अज्ञात बदमाश के खिलाफ केस दर्ज किया गया है।

घटना बुधवार रात करीब 12 बजे की है। गोधा एस्टेट कॉलोनी के गेट पर गार्ड बुद्धदेव सेन तैनात थे। इसी दौरान हेलमेट पहने युवक वहां पहुंचा और पिस्टल से लगातार छह फायर कर दिए। गोलियों की आवाज सुनते ही गार्ड उसकी तरफ दौड़ा, लेकिन बदमाश कुछ ही देर में आंखों से ओझल हो गया।