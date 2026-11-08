त्योहारों को लेकर भोपाल नगर निगम अलर्ट, पटाखा बाजारों में तैनात रहेंगी दमकलें, छठ के लिए 54 घाटों पर सफाई

नवदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल। दीपावली पर पटाखों की चिंगारी से आग लगने के खतरे और छठ पूजा पर घाटों में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ने की संभावना देखते हुए नगर निगम ने तैयारियां कर ली हैं। निगम द्वारा छठ पूजन के लिए शहरभर में 54 घाटों पर व्यवस्थाएं कराई जा रही हैं।

महापौर मालती राय और निगम आयुक्त रामप्रकाश अहिरवार ने दीपावली, गोवर्धन पूजा और छठ पर्व को देखते हुए निगम मुख्यालय अटल भवन में संबंधित अधिकारियों की बैठक ली। उन्होंने समय से पहले सभी व्यवस्थाएं पूरी करने के निर्देश दिए। पटाखा बाजारों में तैनात रहेगा दमकल अमला दीपावली के दौरान पटाखा बाजारों में भीड़ बढ़ने के साथ आगजनी के खतरे को देखते हुए नौ, 10 और 11 नवंबर को बाजारों में दमकल वाहन और निगम का अमला तैनात रहेगा। आपात स्थिति से निपटने के लिए एक अतिरिक्त दमकल, दो पानी के टैंकर और एक सीवेज टैंकर भी तैयार रखे जाएंगे, ताकि जरूरत पड़ने पर तत्काल राहत और बचाव कार्य शुरू किया जा सके।