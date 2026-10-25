भोपाल नगर निगम लेगा 493 करोड़ का कर्ज, 40 हजार घरों को नया नल कनेक्शन, 1.21 लाख को सीवेज सुविधा

नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल। नगर निगम भोपाल अमृत-2.0 के तहत जल आपूर्ति और सीवेज नेटवर्क के कामों को पूरा करने के लिए 493.49 करोड़ रुपये का कर्ज लेने जा रहा है। शनिवार को ISBT स्थित निगम परिषद सभागृह में हुई बैठक में कर्ज लेने का प्रस्ताव पारित कर दिया गया। इससे पहले नगर निगम साल 2018 में 178 करोड़ रुपये और 2024 में 88 करोड़ रुपये का कर्ज भी ले चुका है।

परिषद में पेश किए गए प्रस्ताव के मुताबिक, अमृत-2.0 के तहत जल आपूर्ति और सीवेज परियोजनाओं की कुल स्वैप राशि 1522.29 करोड़ रुपये है। DPR में 1565.41 करोड़ रुपये और टेंडर प्रक्रिया के बाद कुल 1757.20 करोड़ रुपये खर्च होने का अनुमान है। इसमें केंद्र सरकार की 25 प्रतिशत और राज्य सरकार की 58 प्रतिशत हिस्सेदारी है। बाकी 17 प्रतिशत राशि निगम को देनी है।