Bhopal: होटल में हिंदू लड़कियों के साथ पकड़ाए दो मुस्लिम युवक, हिंदू संगठन ने पहले पीटा फिर पुलिस को सौंपा

नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल। हबीबगंज स्थित होटल में मुस्लिम युवकों के हिंदू युवतियों को लेकर पहुंचने पर बवाल हो गया। हिंदू संगठनों ने होटलों को घेर लिया और मुस्लिमों युवकों की पिटाई करते हुए उन्हें पुलिस के हवाले कर दिया। हबीबगंज पुलिस ने मामले में दो मुस्लिम युवकों पर प्रतिबंधात्मक धाराओं के तहत कार्रवाई की है।

मजहर कुरैशी को पकड़कर पुलिस को सौंपा पुलिस के अनुसार दस नंबर क्षेत्र के जे सन्स नामक होटल में हिंदू युवती के साथ मुस्लिम युवक के मौजूद होने की खबर हिंदू संगठन के कार्यकर्ताओं को मिली थी। इसको लेकर उन्होंने गुरूवार सुबह करीब 11 बजे होटल में जाकर नारेबाजी की और करोंद निवासी मजहर कुरैशी को पकड़कर पुलिस को सौंप दिया। पूछताछ में उसने यह भी बताया कि थाने के सामने स्थित एसआरएस होटल में भी उसका दोस्त अल्ताफ एक हिंदू युवती के साथ मौजूद था।