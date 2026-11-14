दतिया उपचुनाव की खटास मिटाने जुटी भाजपा, भोपाल में मिले नरोत्तम मिश्रा और आशुतोष तिवारी

राज्य ब्यूरो, नईदुनिया, भोपाल । दतिया उपचुनाव के बाद प्रदेश के पूर्व गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा और दतिया उप चुनाव में प्रत्याशी रहे आशुतोष तिवारी सहित जिले के सभी नेता पहली बार एक साथ भोपाल में बैठे और जिला कार्यकारिणी के गठन पर चर्चा की। बैठक चंबल संभाग के प्रभारी डॉ. अभय यादव ने गुरुवार को बुलाई थी, जो जिले के प्रभारी मंत्री एदल सिंह कंषाना के आवास पर हुई।

समन्वय की कोशिश

बता दें कि उपचुनाव में गुटबाजी की बात सामने आई थी, जिसके बाद प्रदेश संगठन ने दतिया जिला अध्यक्ष रघुवीर सिंह कुशवाह सहित जिला पदाधिकारियों, जिला कार्य समिति, मंडल मोर्चा, प्रकोष्ठ, प्रकल्प एवं विभागों की समस्त वर्तमान संगठनात्मक इकाइयां भंग कर दी थीं।