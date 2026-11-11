किसानों पर कही बात से पीछा नहीं छूटा कि रीवा सांसद जनार्दन मिश्रा ने दे या नया विवादित बयान

नईदुनिया प्रतिनिधि,रीवा। यह सुनने में भले ही असहज या डरावना लगे, लेकिन विंध्य के केंद्र रीवा की जमीनी हकीकत कमोबेश यही बयां करती है।
शहर से लेकर ग्रामीण अंचल तक के करीब 95 प्रतिशत घरों में कोई न कोई व्यक्ति नशे की गिरफ्त में जकड़ा हुआ है। नशे की यह दीमक अब पारिवारिक रिश्तों और पीढ़ियों को अंदर से खोखला कर रही है।
नशे की लत ने परिवारों के पारंपरिक ताने-बाने को छिन्न-भिन्न कर दिया है। स्थिति यह है कि कई घरों में पिता और बेटा दोनों ही नशे के आदी हैं। पीढ़ी-दर-पीढ़ी बढ़ती यह लत अब युवा वर्ग को पूरी तरह बर्बाद कर रही है।
यह बयान मऊगंज जिले के ग्राम रकरी स्थित कमल गौशाला में आयोजित जिला स्तरीय गोवर्धन पूजा कार्यक्रम का बताया जा रहा है। उसी मंच से 9 नवंबर को उन्होंने किसान वाला विवादित बयान भी दिया था।
वीडियो में सांसद समाज में बढ़ती नशाखोरी पर चिंता जताते दिख रहे हैं, लेकिन 95 प्रतिशत जैसे बड़े आंकड़े और लड़कियों पर टिप्पणी को लेकर विपक्ष ने उन्हें फिर घेर लिया है।
सबसे चिंताजनक पहलू यह है कि बदलते सामाजिक परिवेश और कुसंगति के चलते अब कुछ घरों में लड़कियां भी नशे की चपेट में आने लगी हैं। यह बदलाव न केवल स्वास्थ्य के लिहाज से बल्कि सामाजिक ताने-बाने के दृष्टिकोण से भी बेहद खतरनाक संकेत है।
नशे की लत के कारण आए दिन घरेलू हिंसा, आर्थिक तंगी और मानसिक तनाव के मामले बढ़ रहे हैं, जिससे पूरा परिवार तबाह हो रहा है।
विशेषज्ञों का मानना है कि रीवा में अवैध नशे का कारोबार और इसकी आसान उपलब्धता इस विकराल समस्या की मुख्य जड़ है।
शहर के गली-मोहल्लों से लेकर गांवों तक स्मैक, गांजा, कफ सिरप और अवैध शराब का कारोबार धड़ल्ले से फल-फूल रहा है। युवा और कम उम्र के लड़के-लड़कियां आसानी से इस जाल में फंसते चले जाते हैं।
यदि समय रहते इस दिशा में कड़े कदम नहीं उठाए गए, तो आने वाली पीढ़ी पूरी तरह से बर्बादी के कगार पर पहुंच जाएगी। पुलिस और प्रशासन को केवल छोटी-मोटी कार्रवाई करने के बजाय नशे के बड़े सौदागरों पर शिकंजा कसना होगा।
साथ ही, युवाओं को इस दलदल से बाहर निकालने के लिए काउंसलिंग सेंटर, पुनर्वास केंद्र और सामाजिक स्तर पर बड़े पैमाने पर जागरूकता अभियान चलाने की सख्त आवश्यकता है।
किसानों पर दिए गए विवादित बयान के बाद घिरे रीवा सांसद जनार्दन मिश्रा अब बैकफुट पर आ गए हैं। वीडियो वायरल होने, संयुक्त किसान मोर्चा द्वारा एफआईआर की मांग और अपनी ही पार्टी के विधायक द्वारा खेद जताए जाने के बाद सांसद ने सफाई दी है।
सांसद जनार्दन मिश्रा ने कहा कि उनकी बात को तोड़-मरोड़कर पेश किया गया है। नईदुनिया प्रतिनिधि से बातचीत में सांसद ने कहा कि वे दरअसल दुग्ध उत्पादन और गौपालन बढ़ाने के संदर्भ में बात कर रहे थे।
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