किसानों पर कही बात से पीछा नहीं छूटा कि रीवा सांसद जनार्दन मिश्रा ने दे या नया विवादित बयान

नईदुनिया प्रतिनिधि,रीवा। यह सुनने में भले ही असहज या डरावना लगे, लेकिन विंध्य के केंद्र रीवा की जमीनी हकीकत कमोबेश यही बयां करती है। रिश्तों और पीढ़ियों को अंदर से खोखला कर रही शहर से लेकर ग्रामीण अंचल तक के करीब 95 प्रतिशत घरों में कोई न कोई व्यक्ति नशे की गिरफ्त में जकड़ा हुआ है। नशे की यह दीमक अब पारिवारिक रिश्तों और पीढ़ियों को अंदर से खोखला कर रही है। ​पिता से लेकर बेटे और अब बेटियों तक नशे की लत ने परिवारों के पारंपरिक ताने-बाने को छिन्न-भिन्न कर दिया है। स्थिति यह है कि कई घरों में पिता और बेटा दोनों ही नशे के आदी हैं। पीढ़ी-दर-पीढ़ी बढ़ती यह लत अब युवा वर्ग को पूरी तरह बर्बाद कर रही है।

पिता-बेटों के साथ अब लड़कियां भी नशा कर रही हैं। यह बयान मऊगंज जिले के ग्राम रकरी स्थित कमल गौशाला में आयोजित जिला स्तरीय गोवर्धन पूजा कार्यक्रम का बताया जा रहा है। उसी मंच से 9 नवंबर को उन्होंने किसान वाला विवादित बयान भी दिया था। बढ़ती नशाखोरी पर चिंता जताते दिख रहे हैं वीडियो में सांसद समाज में बढ़ती नशाखोरी पर चिंता जताते दिख रहे हैं, लेकिन 95 प्रतिशत जैसे बड़े आंकड़े और लड़कियों पर टिप्पणी को लेकर विपक्ष ने उन्हें फिर घेर लिया है। सामाजिक ताने-बाने के दृष्टिकोण से खतरनाक संकेत सबसे चिंताजनक पहलू यह है कि बदलते सामाजिक परिवेश और कुसंगति के चलते अब कुछ घरों में लड़कियां भी नशे की चपेट में आने लगी हैं। यह बदलाव न केवल स्वास्थ्य के लिहाज से बल्कि सामाजिक ताने-बाने के दृष्टिकोण से भी बेहद खतरनाक संकेत है।