एमपी में 2 करोड़ बच्चों को खिलाई जाएगी एल्बेंडाजोल, स्कूलों-आंगनबाड़ियों में 6 अक्टूबर को चलेगा अभियान

नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल। राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस पर मंगलवार को स्वास्थ्य विभाग का बड़ा अभियान चलेगा। भोपाल जिले में करीब नौ लाख 50 हजार और इंदौर में 12 लाख 20 हजार बच्चों को कृमिनाशक एल्बेंडाजोल गोली खिलाने का लक्ष्य रखा गया है। प्रदेश में इस बार करीब दो करोड़ बच्चों और किशोरों तक दवा पहुंचाने की तैयारी है। स्वास्थ्य विभाग ने सभी स्कूलों और आंगनबाड़ी केंद्रों पर दवा पहुंचा दी है।

छूट गए बच्चों के लिए 10 अक्टूबर को मॉप-अप दिवस स्कूलों में दवा खिलाने के लिए नोडल शिक्षकों को प्रशिक्षण दिया गया है। शिक्षकों को बताया गया है कि गोली चबाकर खाने के लिए देनी है और बच्चों में किसी तरह का डर न हो इसका ध्यान रखना है। एक से दो साल के बच्चों को आधी गोली पीसकर पानी के साथ दी जाएगी। जो बच्चे किसी कारण से छह अक्टूबर को दवा लेने से छूट जाएंगे, उन्हें 10 अक्टूबर को मापअप दिवस पर दवा खिलाई जाएगी। उस दिन स्कूल, आंगनबाड़ी केंद्र और स्वास्थ्य केंद्र पर जाकर दवा ले सकते हैं।