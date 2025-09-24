नवरात्र व्रत डाइट प्लान...सेहत और ऊर्जा बनाए रखने के लिए अपनाएं ये खास टिप्स

नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल। नवरात्र शुरू हो गई है, और अगले नौ दिनों तक माता के नौ रूपों की पूजा होती है। इस दौरान व्रत रखने वाले लोगों को अपनी सेहत और इम्यूनिटी का भी ध्यान रखना जरूरी है। शहर की डाइटीशियन के अनुसार व्रत शुरू करने से पहले हल्का और पौष्टिक भोजन लें। पर्याप्त पानी पिएं और खूब हरी सब्जियां, फल, दूध या दही शामिल करें। अधिक तला-भुना और अत्यधिक मीठा खाने से बचें। नींद पूरी करें और हल्की-फुल्की एक्सरसाइज रखें। सही डाइट और स्वास्थ्य का ध्यान रखकर ही नवरात्रि के व्रत का लाभ और ऊर्जा दोनों बनाए रखें।

डाइटीशियन डा. हर्षा भटनागर बताती हैं कि नवरात्र में व्रत रखते समय अपने डाइट प्लान में कुछ खास चीजें शामिल करना जरूरी है। इनमें बादाम, फल, हरी सब्जियां, दूध और दही प्रमुख हैं। व्रत के दौरान खाई जा सकने वाली सब्जियों जैसे लौकी और गिलकी का सेवन करें। इन्हें हलवा बनाकर भी खाया जा सकता है। इसके अलावा मूंगफली का भी उपयोग किया जा सकता है। दिनभर में गुनगुने पानी में नींबू, नमक और शक्कर मिलाकर दिन में तीन बार पीने से शरीर को ऊर्जा और ताकत मिलती है।

व्रत के दौरान 9 दिन की नियमित और संतुलित डाइट

डाइटीशियन शिल्पा ताम्रकर बताती हैं कि व्रत के दौरान 9 दिन एक जैसी डाइट का पालन करना फायदेमंद होता है। इस दौरान नाश्ता, लंच और डिनर का समय लगभग एक जैसा रखना चाहिए। नाश्ते में फल, दूध या हल्का नाश्ता लें। लंच में व्रत वाली सब्जियां और दही शामिल करें। शाम के समय हल्का स्नैक या फलों का सेवन करें। अत्यधिक तला-भुना और मसालेदार भोजन से बचें। पर्याप्त मात्रा में पानी पिएं। समय और भोजन की नियमितता से पाचन सही रहता है और ऊर्जा बनी रहती है। इस प्रकार पूरे 9 दिन संतुलित और नियमित डाइट फालो करें।

इन चीजों का करें सेवन

व्रत के दौरान दिन में 3-4 बार हल्का भोजन करें और 3-3 घंटे का ब्रेक लेकर कुछ न कुछ खाते रहें। सुबह नाश्ते में दूध और हल्का फल लिया जा सकता है। नाश्ते के तीन घंटे बाद कुछ खाएं। शाम को चाय के साथ सिके हुए मखाने या तली हुई मूंगफली का सेवन करें। लंच और डिनर में व्रत वाली सब्जियां, साबुदाना की खिचड़ी आदि खा सकते हैं। यदि साबुदाना का सेवन कर रहे हैं, तो ध्यान रखें कि एक कटोरी से ज्यादा न हो, क्योंकि इसमें कार्बोहाइड्रेट अधिक होता है। इस प्रकार संतुलित और नियमित आहार रखें।