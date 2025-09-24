इंदौर के एमवाय अस्पताल में डॉक्टर और जयस कार्यकर्ता आमने-सामने, पुलिस ने संभाला मोर्चा

नईदुनिया प्रतिनिधि, इंदौर। एमवाय अस्पताल के पीडियाट्रिक सर्जरी विभाग के एनआईसीयू में दो नवजातों को चूहे द्वारा कुतरने की घटना में अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर तीन दिन से जयस संगठन का प्रदर्शन चल रहा है। मंगलवार को जयस के कार्यकर्ताओं को अस्पताल परिसर से बाहर निकालने की मांग को लेकर एमजीएम मेडिकल कॉलेज के अधिकारी-कर्मचारी संयुक्त मोर्चा ने विरोध किया।

एक-दूसरे के खिलाफ जमकर नारेबाजी इस दौरान डॉक्टर सहित अन्य स्टाफ और जयस के कार्यकर्ता आमने-सामने हो गए और एक-दूसरे के खिलाफ जमकर नारेबाजी करने लगे। मौके पर पहुंची पुलिस ने मोर्चा संभाला और उन्हें अलग-अलग किया। जयस के कार्यकर्ताओं को मौके से हटाने के लिए एसडीएम और पुलिस अधिकारी भी पहुंचे, लेकिन वह नहीं माने।