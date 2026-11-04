ग्राहक की राह देख रहे थे तस्कर, आ गई भोपाल पुलिस, 1.8 किलो गांजे के साथ पिता-पुत्र गिरफ्तार

नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल। नजीराबाद थाना पुलिस ने अवैध मादक पदार्थों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए गांजा तस्करी के आरोप में पिता-पुत्र को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने उनके कब्जे से 1 किलो 800 ग्राम अवैध गांजा बरामद किया है।

पुलिस के अनुसार, 3 नवंबर 2026 को मुखबिर से सूचना मिली थी कि ग्राम गढ़ाकला में दो व्यक्ति हाथ में बैग लिए खड़े हैं, जिसमें अवैध मादक पदार्थ गांजा रखा है और वे किसी ग्राहक का इंतजार कर रहे हैं। इस सूचना पर पुलिस की दो टीमों ने तत्काल मौके पर दबिश दी। पुलिस को देखकर आरोपितों ने भागने का प्रयास किया, जिन्हें घेराबंदी कर धर दबोचा गया।