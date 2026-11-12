भोपाल मेट्रो के यात्रियों के लिए खुशखबरी, NCMC स्मार्ट कार्ड शुरू; मिलेगा 25% डिस्काउंट

नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल। भोपाल मेट्रो में सफर करने वाले यात्रियों के लिए गुरुवार से नई सुविधा शुरू हो गई है। मध्य प्रदेश मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने 12 नवंबर से भोपाल मेट्रो में नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड एनसीएमसी की सुविधा शुरू कर दी है। अब यात्री स्मार्ट कार्ड के जरिए मेट्रो में सफर कर सकेंगे। इस कार्ड से यात्रा करने पर यात्रियों को 25 प्रतिशत की छूट भी मिलेगी। कार्ड की खासियत यह है कि इसका इस्तेमाल देश की उन सभी मेट्रो सेवाओं में किया जा सकेगा, जहां एनसीएमसी की सुविधा लागू है।

इस सुविधा के शुरू होने से यात्रियों को हर बार स्टेशन पहुंचकर टिकट खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी। स्मार्ट कार्ड को स्टेशन के प्रवेश और निकास गेट पर इस्तेमाल किया जा सकेगा। इससे टिकट काउंटरों पर लगने वाली कतार से भी राहत मिलेगी और यात्रियों का समय बचेगा।

50 रुपये में मिलेगा स्मार्ट कार्ड एनसीएमसीकार्ड भोपाल मेट्रो के सभी स्टेशनों पर टिकट काउंटर से मिलेंगे। इसके लिए यात्रियों को 50 रुपए शुल्क देना होगा। यह शुल्क वापस नहीं किया जाएगा। कार्ड मिलने के बाद यात्री अपनी जरूरत के अनुसार इसमें राशि रिचार्ज करा सकेंगे। कार्ड को टिकट काउंटर, टिकट वेंडिंग मशीन और एमपी मेट्रो मोबाइल ऐप के माध्यम से रिचार्ज किया जा सकेगा। 20 रुपये से अधिक किराये पर मिलेगी छूट मेट्रो प्रबंधन के अनुसार एनसीएमसी कार्ड से सिंगल जर्नी करने पर 25 प्रतिशत की छूट मिलेगी। यह छूट उन यात्राओं पर लागू होगी, जिनका निर्धारित किराया 20 रुपये से अधिक है। यानी यात्रियों को सफर की सुविधा के साथ किराये में बचत का भी फायदा मिलेगा।