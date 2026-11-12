भोपाल मेट्रो के यात्रियों के लिए खुशखबरी, NCMC स्मार्ट कार्ड शुरू; मिलेगा 25% डिस्काउंट

नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल। भोपाल मेट्रो में सफर करने वाले यात्रियों के लिए गुरुवार से नई सुविधा शुरू हो गई है। मध्य प्रदेश मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने 12 नवंबर से भोपाल मेट्रो में नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड एनसीएमसी की सुविधा शुरू कर दी है। अब यात्री स्मार्ट कार्ड के जरिए मेट्रो में सफर कर सकेंगे। इस कार्ड से यात्रा करने पर यात्रियों को 25 प्रतिशत की छूट भी मिलेगी। कार्ड की खासियत यह है कि इसका इस्तेमाल देश की उन सभी मेट्रो सेवाओं में किया जा सकेगा, जहां एनसीएमसी की सुविधा लागू है।
50 रुपये में मिलेगा स्मार्ट कार्ड
एनसीएमसीकार्ड भोपाल मेट्रो के सभी स्टेशनों पर टिकट काउंटर से मिलेंगे। इसके लिए यात्रियों को 50 रुपए शुल्क देना होगा। यह शुल्क वापस नहीं किया जाएगा। कार्ड मिलने के बाद यात्री अपनी जरूरत के अनुसार इसमें राशि रिचार्ज करा सकेंगे। कार्ड को टिकट काउंटर, टिकट वेंडिंग मशीन और एमपी मेट्रो मोबाइल ऐप के माध्यम से रिचार्ज किया जा सकेगा।
20 रुपये से अधिक किराये पर मिलेगी छूट
मेट्रो प्रबंधन के अनुसार एनसीएमसी कार्ड से सिंगल जर्नी करने पर 25 प्रतिशत की छूट मिलेगी। यह छूट उन यात्राओं पर लागू होगी, जिनका निर्धारित किराया 20 रुपये से अधिक है। यानी यात्रियों को सफर की सुविधा के साथ किराये में बचत का भी फायदा मिलेगा।
30 सेकंड में मिल रहा QR टिकट
मेट्रो स्टेशनों पर टिकट वेंडिंग मशीन (TVM) की सुविधा भी शुरू की गई है। यात्री मशीन पर 'Buy QR Ticket' विकल्प चुनकर अपना गंतव्य स्टेशन तय कर सकते हैं। इसके बाद स्क्रीन पर किराया दिखाई देगा। UPI से भुगतान करने के बाद मशीन से QR टिकट मिल जाएगा। इस पूरी प्रक्रिया में करीब 30 सेकंड का समय लगेगा।
31 दिसंबर तक अलग-अलग टिकट पर छूट
मेट्रो प्रबंधन ने यात्रियों के लिए 11 अक्टूबर से 31 दिसंबर 2026 तक विशेष किराया छूट भी लागू की है। इसके तहत सिंगल जर्नी टिकट पर 25 प्रतिशत, रिटर्न जर्नी टिकट पर कुल 30 प्रतिशत और ग्रुप टिकट पर कुल 35 प्रतिशत छूट दी जा रही है। ग्रुप टिकट कम से कम दो यात्रियों के लिए उपलब्ध है। इसके अलावा ई-वॉलेट में रिचार्ज कराने पर राशि के अनुसार 8 से 15 प्रतिशत तक बोनस मिलेगा। हालांकि 20 रुपये के सिंगल जर्नी टिकट पर अतिरिक्त 25 प्रतिशत प्रमोशनल छूट लागू नहीं होगी।
मेट्रो में अब टिकट काउंटर के अलावा मोबाइल ऐप, QR टिकट, वेंडिंग मशीन और स्मार्ट कार्ड जैसे विकल्प उपलब्ध हो गए हैं। इससे भोपाल में मेट्रो का सफर पहले के मुकाबले अधिक आसान और सुविधाजनक होने की उम्मीद है।
प्रमुख मेट्रो शहर जहां NCMC कार्ड काम करता है:
- दिल्ली मेट्रो (DMRC नेटवर्क और एयरपोर्ट एक्सप्रेस लाइन)
- भोपाल मेट्रो (12 नवंबर 2026 से उपलब्ध)
- इंदौर मेट्रो (12 नवंबर 2026 से उपलब्ध)
- नोएडा मेट्रो (एक्वा लाइन)
- गुरुग्राम मेट्रो
- जयपुर मेट्रो
- मुंबई मेट्रो (विभिन्न लाइनों पर)