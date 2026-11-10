भोपाल मेट्रो का सफर होगा और सस्ता, 12 नवंबर से शुरू होगा NCMC कार्ड, हर यात्रा पर मिलेगी 25% की छूट

नवदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल। राजधानी भोपाल में मेट्रो का सफर अब और ज्यादा हाईटेक, सस्ता और सुगम होने जा रहा है। मध्य प्रदेश मेट्रो रेल कार्पोरेशन लिमिटेड (एमपीएमआरसीएल) द्वारा भोपाल मेट्रो में 12 नवंबर से नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड (एनसीएमसी) की शुरुआत की जा रही है। इस स्मार्ट कार्ड की सबसे बड़ी खासियत यह है कि इससे सफर करने पर यात्रियों को हर यात्रा पर 25 प्रतिशत की सीधी छूट मिलेगी।
साथ ही, यह कार्ड देश के उन सभी शहरों में मान्य होगा जहां एनसीएमसी आधारित मेट्रो व्यवस्था लागू है। एनसीएमसी एक स्मार्ट कार्ड आधारित टिकटिंग प्रणाली है। इसके शुरू होने के बाद यात्रियों को रोजाना टिकट काउंटर पर कतार में लगने की जरूरत नहीं होगी। यात्री सीधे कार्ड को गेट पर टैप कर स्टेशन में प्रवेश और निकास कर सकेंगे, जिससे समय की भारी बचत होगी।
यात्री भोपाल के सभी मेट्रो स्टेशनों के टिकट काउंटर से मात्र 50 रुपये नान-रिफंडेबल शुल्क देकर यह कार्ड ले सकते हैं। कार्ड को रिचार्ज करने के लिए स्टेशन काउंटर, टिकट वेंडिंग मशीन और एमपी मेट्रो मोबाइल ऐप जैसे आसान विकल्प दिए गए हैं।
यात्रियों को सिंगल जर्नी पर मिलने वाली 25 प्रतिशत की छूट एनसीएमसी कार्ड पर भी जारी रहेगी। यह छूट 20 रुपये से अधिक के किराए वाली यात्राओं पर लागू होगी। इसके अलावा, मेट्रो प्रबंधन द्वारा 31 दिसंबर तक विशेष प्रमोशनल डिस्काउंट भी दिया जा रहा है।
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स्टेशनों पर आधुनिक टिकट वेंडिंग मशीनें भी शुरू हो चुकी हैं। यात्री स्क्रीन पर बाय और टिकट चुनकर यूपीआइ से भुगतान कर महज 30 सेकंड में अपना टिकट निकाल सकते हैं। मोबाइल ऐप, टीवीएम और स्मार्ट कार्ड जैसी सुविधाओं के साथ मेट्रो पूरी तरह कैशलेस यात्रा की ओर कदम बढ़ा चुकी है।