भोपाल मेट्रो का सफर होगा और सस्ता, 12 नवंबर से शुरू होगा NCMC कार्ड, हर यात्रा पर मिलेगी 25% की छूट

नवदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल। राजधानी भोपाल में मेट्रो का सफर अब और ज्यादा हाईटेक, सस्ता और सुगम होने जा रहा है। मध्य प्रदेश मेट्रो रेल कार्पोरेशन लिमिटेड (एमपीएमआरसीएल) द्वारा भोपाल मेट्रो में 12 नवंबर से नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड (एनसीएमसी) की शुरुआत की जा रही है। इस स्मार्ट कार्ड की सबसे बड़ी खासियत यह है कि इससे सफर करने पर यात्रियों को हर यात्रा पर 25 प्रतिशत की सीधी छूट मिलेगी।

साथ ही, यह कार्ड देश के उन सभी शहरों में मान्य होगा जहां एनसीएमसी आधारित मेट्रो व्यवस्था लागू है। एनसीएमसी एक स्मार्ट कार्ड आधारित टिकटिंग प्रणाली है। इसके शुरू होने के बाद यात्रियों को रोजाना टिकट काउंटर पर कतार में लगने की जरूरत नहीं होगी। यात्री सीधे कार्ड को गेट पर टैप कर स्टेशन में प्रवेश और निकास कर सकेंगे, जिससे समय की भारी बचत होगी।