NCRB ने अपने रिपोर्ट में मध्य प्रदेश में दुष्कर्म के 1263 मामले कम दिखाए, मुख्यमंत्री ने बताई इसकी वजह

राज्य ब्यूरो, नईदुनिया, भोपाल: प्रदेश में दुष्कर्म के मामलों को लेकर नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो (एनसीआरबी) की रिपोर्ट और विधानसभा में दी जानकारी में बड़ा अंतर पाया गया है। इसे लेकर विधानसभा सत्र में विपक्ष की ओर से सवाल किया गया, जिसका मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने जवाब दिया।

बता दें कि एनसीआरबी के रिकॉर्ड के अनुसार, प्रदेश में वर्ष 2023 में दुष्कर्म की 6857 घटनाएं हुईं, जबकि पांच अगस्त 2025 को विधानसभा में दी गई जानकारी में सरकार ने 8120 प्रकरणों का उल्लेख किया है। यानी विधानसभा में प्रस्तुत जानकारी की तुलना में एनसीआरबी में दुष्कर्म की 1263 घटनाएं कम बताई गई हैं।