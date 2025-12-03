सही भाव नहीं मिलने पर किसान ने सड़क पर खाली कर दी मक्का से भरी ट्रॉली, मंडी के बाहर जमकर विरोध प्रदर्शन

नईदुनिया प्रतिनिधि, हरदा: कृषि उपज मंडी में मक्का बेचने में किसानों को भाव कम होने से लेकर अन्य समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। मंगलवार को सैकड़ों किसान मक्का उपज लेकर मंडी में पहुंचे। भाव शुरू होने पर मक्का का भाव महज एक हजार के आसपास मिला, जिससे किसान भड़क गए।

किसानों ने मंडी से लेकर कलेक्ट्रेट तक हंगामा कर दिया। अजनास के किसान कपिल विश्वकर्मा ने मक्का का भाव 1100 रुपये प्रति क्विंटल मिलने के बाद मंडी की मुख्य सड़क पर मक्का की ट्राली खाली कर विरोध शुरू कर दिया। देखते ही देखते विरोध प्रदर्शन में दर्जनों किसान शामिल हो गए। किसानों का हंगामा बढ़ता देख मंडी प्रबंधन ने पुलिस बुला ली।

मक्का लेकर कलेक्टेट पहुंचे किसान पुलिसकर्मियों ने किसानों को शांत करने की कोशिश की, लेकिन वे उग्र होते गए। इसके बाद किसानों ने सड़क पर खाली मक्का में से कुछ बोरियां भरकर कंधे पर रखकर कलेक्ट्रेट कूच कर दिया। यहां भी दर्जनों किसान पहुंच गए, जिन्होंने जमकर नारेबाजी की। इसके बाद धरने पर बैठ गए। किसान विश्वकर्मा ने कहा कि पहले उनकी मक्का ग्यारह सौ रुपये प्रति क्विंटल खरीदी। इसके बाद जब उन्होंने कम भाव मिलने का विरोध किया तो यही मक्का बारह सौ रुपये प्रति क्विंटल से अधिक राशि कर दी गई। अन्य किसानों ने कहा कि सरकार ने मक्का का समर्थन मूल्य 2400 रुपये प्रति क्विंटल करने की बात कह रही है, लेकिन मंडी में व्यापारी सात सौ रुपये प्रति क्विंटल से भाव शुरू करते हैं। किसानों को अधिकतम भाव 15 सौ रुपये तक ही मिल रहे हैं, जिससे किसानों की लागत भी नहीं निकल पा रही है।