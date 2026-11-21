राज्य ब्यूरो, नईदुनिया, भोपाल। मध्य प्रदेश के उपमुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा के विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी (OSD) रहे दीपम रायचुरा को पूर्व पदस्थापना के दौरान एक करोड़ रुपये की रिश्वत देने के कथित बयान के बाद चर्चा में आए मोहित गोगिया के विरुद्ध मध्य प्रदेश आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ (ईओडब्ल्यू) ने भोपाल की विशेष कोर्ट में चालान प्रस्तुत कर दिया है।

मोहित पर भोपाल की डेयरी उत्पाद बनाने वाली कंपनी गायत्री फूड प्रोडक्ट्स के संचालक किशन मोदी से बैंक का लोन सेटल कराने के नाम पर 10 करोड़ रुपये की ठगी करने का आरोप है। फर्जी चैट दिखाकर जीता भरोसा, बैंक ने किया खंडन भरोसा जीतने के लिए आरोपित ने फर्जी चैट दिखाकर कहा था कि एसबीआइ की जीएम कुंदन ज्योति से बातचीत हो रही है। ईओडब्ल्यू की जांच में बैंक ने इसे नकार दिया है। किशन मोदी की शिकायत पर ईओडब्ल्यू ने अगस्त, 2025 में एफआइआर दर्ज की थी।