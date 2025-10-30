मेरी खबरें
    सावधान... साइबर ठगी की नई ट्रिक आई, ये कोड डायल करते ही आपके मोबाइल ठगों के पास

    साइबर अपराधियों ने ठगी का नया तरीका खोज निकाला है, जिससे अनजान लोग मिनटों में अपनी प्राइवेसी और बैंकिंग जानकारी खो बैठते हैं। भोपाल साइबर क्राइम शाखा ने इस नई चालबाजी को लेकर चेतावनी जारी की है। पुलिस के अनुसार बताया कि हाल ही में कई लोगों ने शिकायत की है कि उनके मोबाइल से जुड़े वाट्सऐप, बैंकिंग ऐप्स और कॉल डाटा अज्ञात लोगों के पास पहुंच गया।

    साइबर ठगी की नई ट्रिक आई

    नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल। साइबर अपराधियों ने ठगी का नया तरीका खोज निकाला है, जिससे अनजान लोग मिनटों में अपनी प्राइवेसी और बैंकिंग जानकारी खो बैठते हैं। भोपाल साइबर क्राइम शाखा ने इस नई चालबाजी को लेकर चेतावनी जारी की है।

    कोड डायल करते ही कॉल और मैसेज फॉरवर्डिंग डाटा लीक

    पुलिस के अनुसार बताया कि हाल ही में कई लोगों ने शिकायत की है कि उनके मोबाइल से जुड़े वाट्सऐप, बैंकिंग ऐप्स और कॉल डाटा अज्ञात लोगों के पास पहुंच गया। जांच में खुलासा हुआ कि ठग लोगों को फोन या मैसेज के जरिए *21* <मोबाइल नंबर> ; #” जैसा कोड डायल करने के लिए कहते हैं। जैसे ही व्यक्ति यह कोड डायल करता है, उसके मोबाइल का कॉल और मैसेज फॉरवर्डिंग डाटा ठगों तक पहुंच जाता है, जिससे वे ओटीपी और बैंकिंग जानकारी तक आसानी से पहुंच बना लेते हैं।


    खुद को मोबाइल कंपनी का बताते है ठग

    साइबर क्राइम शाखा के अधिकारियों का साफ कहना है कि किसी भी अनजान व्यक्ति या कॉलर के कहने पर इस तरह के कोड कभी न डायल करें। ठग खुद को मोबाइल कंपनी, बैंक या सरकारी अधिकारी बताकर भरोसा जीतने की कोशिश करते हैं। अगर किसी को संदेह है कि वे इस ठगी का शिकार हो गए हैं, तो तुरंत अपने बैंक और पुलिस को सूचना दें।

