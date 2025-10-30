सावधान... साइबर ठगी की नई ट्रिक आई, ये कोड डायल करते ही आपके मोबाइल ठगों के पास

नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल। साइबर अपराधियों ने ठगी का नया तरीका खोज निकाला है, जिससे अनजान लोग मिनटों में अपनी प्राइवेसी और बैंकिंग जानकारी खो बैठते हैं। भोपाल साइबर क्राइम शाखा ने इस नई चालबाजी को लेकर चेतावनी जारी की है।
पुलिस के अनुसार बताया कि हाल ही में कई लोगों ने शिकायत की है कि उनके मोबाइल से जुड़े वाट्सऐप, बैंकिंग ऐप्स और कॉल डाटा अज्ञात लोगों के पास पहुंच गया। जांच में खुलासा हुआ कि ठग लोगों को फोन या मैसेज के जरिए *21* <मोबाइल नंबर>
साइबर क्राइम शाखा के अधिकारियों का साफ कहना है कि किसी भी अनजान व्यक्ति या कॉलर के कहने पर इस तरह के कोड कभी न डायल करें। ठग खुद को मोबाइल कंपनी, बैंक या सरकारी अधिकारी बताकर भरोसा जीतने की कोशिश करते हैं। अगर किसी को संदेह है कि वे इस ठगी का शिकार हो गए हैं, तो तुरंत अपने बैंक और पुलिस को सूचना दें।
इसे भी पढ़ें... शराब के नशे में AIIMS के डॉक्टरों का हंगामा, रोका तो पुलिसकर्मियों से बदसलूकी, वर्दी उतरवाने की धमकी दी