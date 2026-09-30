भोपाल मंडल के 5 रेलवे स्टेशनों पर बनेंगे नए FOB; बिजली लाइन बनी रोड़ा, शिफ्टिंग पर खर्च होंगे ₹7.90 करोड़

नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल। भोपाल मंडल के पांच रेलवे स्टेशनों पर यात्रियों को ट्रैक पार करने से बचाने के लिए फुटओवर ब्रिज (एफओबी) बनाने की तैयारी शुरू हो गई है। इसके लिए रेलवे करीब 7.90 करोड़ रुपये खर्च करेगा। इसमें पाल , सीआरके, पीजीएल, डीकेआई और डीआरए स्टेशन शामिल हैं।

हालांकि, ब्रिज का निर्माण शुरू करने से पहले रेलवे को ट्रैक के ऊपर बिछी बिजली की लाइन और उसके रास्ते में आने वाले उपकरणों को हटाकर दूसरी जगह लगाना होगा। इसी काम के लिए यह राशि खर्च की जाएगी।

बिजली लाइन से अटक रहा काम

फुटओवर ब्रिज जहां बनाया जाना है, वहां ऊपर से गुजर रही बिजली की लाइन ब्रिज के ढांचे से टकरा सकती है। इसलिए रेलवे पहले बिजली की पूरी व्यवस्था को नए सिरे से व्यवस्थित करेगा।

इसके लिए जरूरत के मुताबिक नए मास्ट और स्टील के ढांचे लगाए जाएंगे। बिजली लाइन को इन नए ढांचों से जोड़ा जाएगा। पुराने ब्रैकेट और रास्ते में आने वाले दूसरे ढांचे भी हटाए जाएंगे।

इसके साथ ही बिजली लाइन को सुरक्षित रखने के लिए इंसुलेटर, कॉपर जंपर और स्ट्रक्चर बॉन्ड लगाए जाएंगे। करंट से सुरक्षा के लिए अर्थिंग सिस्टम भी तैयार किया जाएगा।

यानी ब्रिज का काम शुरू होने से पहले ट्रैक के ऊपर की बिजली व्यवस्था को सुरक्षित तरीके से दूसरी जगह शिफ्ट किया जाएगा। रेलवे की योजना सिर्फ बिजली लाइन को हटाने तक सीमित नहीं है।