MP में नए साल का जश्न... पर्यटन निगम के होटल-रिसॉर्ट 95% बुक, पचमढ़ी और नेशनल पार्क में 'नो रूम' की स्थिति

नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल। क्रिसमस और नए साल के मौके पर लोगों ने छुट्टियां मनाने की पूरी योजना बना ली है। यही वजह है कि मध्य प्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम (एमपीएसटीडीसी) द्वारा संचालित विभिन्न पर्यटन स्थलों के होटल और रिसॉर्ट 24 दिसंबर से 2 जनवरी तक 95 प्रतिशत बुक हो चुके हैं। पर्यटकों ने राष्ट्रीय उद्यानों, अभयारण्यों, तीर्थ स्थलों और प्राकृतिक पर्यटन स्थलों, विशेष रूप से पचमढ़ी में नववर्ष मनाने के लिए बड़ी संख्या में अग्रिम बुकिंग कराई है।

प्रमुख पर्यटन गंतव्य हुए 'हाउसफुल' जानकारी के मुताबिक, प्रदेश में एमपीएसटीडीसी के 67 होटलों और आवासीय रिसॉर्ट्स में कुल कमरों की संख्या लगभग 1,407 है, जिनमें से करीब एक हजार से अधिक कमरों की बुकिंग हो चुकी है। मढ़ई, ओंकारेश्वर, परसिली, मांडू, भेड़ाघाट, पन्ना, तवा और पचमढ़ी की इकाइयां पूरी तरह भर चुकी हैं। इसके अलावा व्हाइट टाइगर फॉरेस्ट लॉज (बांधवगढ़), कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, पेंच, उज्जैन, चंदेरी, ओरछा और जबलपुर के होटलों में भी भारी भीड़ रहने वाली है।