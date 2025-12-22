मेरी खबरें
नईदुनिया ट्रेंडिंग

अपना राज्य चुनें

Top Cities
States
    Move to Naidunia APP

    Trending

    MP में नए साल का जश्न... पर्यटन निगम के होटल-रिसॉर्ट 95% बुक, पचमढ़ी और नेशनल पार्क में 'नो रूम' की स्थिति

    क्रिसमस और नए साल के मौके पर लोगों ने छुट्टियां मनाने की पूरी योजना बना ली है। यही वजह है कि मध्य प्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम (एमपीएसटीडीसी) द्वारा ...और पढ़ें

    By ADITYA KUMAREdited By: ADITYA KUMAR
    Publish Date: Mon, 22 Dec 2025 10:50:03 PM (IST)Updated Date: Mon, 22 Dec 2025 10:58:49 PM (IST)
    MP में नए साल का जश्न... पर्यटन निगम के होटल-रिसॉर्ट 95% बुक, पचमढ़ी और नेशनल पार्क में 'नो रूम' की स्थिति
    पर्यटन निगम के होटल-रिसॉर्ट 95% बुक

    नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल। क्रिसमस और नए साल के मौके पर लोगों ने छुट्टियां मनाने की पूरी योजना बना ली है। यही वजह है कि मध्य प्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम (एमपीएसटीडीसी) द्वारा संचालित विभिन्न पर्यटन स्थलों के होटल और रिसॉर्ट 24 दिसंबर से 2 जनवरी तक 95 प्रतिशत बुक हो चुके हैं। पर्यटकों ने राष्ट्रीय उद्यानों, अभयारण्यों, तीर्थ स्थलों और प्राकृतिक पर्यटन स्थलों, विशेष रूप से पचमढ़ी में नववर्ष मनाने के लिए बड़ी संख्या में अग्रिम बुकिंग कराई है।

    प्रमुख पर्यटन गंतव्य हुए 'हाउसफुल'

    जानकारी के मुताबिक, प्रदेश में एमपीएसटीडीसी के 67 होटलों और आवासीय रिसॉर्ट्स में कुल कमरों की संख्या लगभग 1,407 है, जिनमें से करीब एक हजार से अधिक कमरों की बुकिंग हो चुकी है। मढ़ई, ओंकारेश्वर, परसिली, मांडू, भेड़ाघाट, पन्ना, तवा और पचमढ़ी की इकाइयां पूरी तरह भर चुकी हैं। इसके अलावा व्हाइट टाइगर फॉरेस्ट लॉज (बांधवगढ़), कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, पेंच, उज्जैन, चंदेरी, ओरछा और जबलपुर के होटलों में भी भारी भीड़ रहने वाली है।


    वन्यजीव और धार्मिक स्थलों में सर्वाधिक रुचि

    पर्यटन निगम के जनसंपर्क अधिकारी विकास खरे ने बताया कि ये आंकड़े 20 दिसंबर तक की स्थिति के हैं। उन्हें विश्वास है कि शेष बचे कमरे भी 25 दिसंबर तक बुक हो जाएंगे। इस बार भी पर्यटकों ने सबसे ज्यादा रुचि 'वाइल्ड लाइफ' (वन्यजीव स्थलों) में दिखाई है। दूसरे स्थान पर धार्मिक स्थल हैं और इसके बाद प्राकृतिक स्थलों की ओर पर्यटकों का रुझान बना हुआ है।

    बुकिंग की स्थिति: एक नजर में

    • पचमढ़ी: यहां 12 यूनिटों में लगभग 210 कमरे संचालित हैं, जिनमें से अधिकांश क्रिसमस से नए साल तक के लिए बुक हैं।

    • मढ़ई: बाइसन रिसॉर्ट के सभी 12 डीलक्स कॉटेज फुल हो चुके हैं।

    • बांधवगढ़: व्हाइट टाइगर फॉरेस्ट लॉज के 38 कमरे लगभग पूरी तरह बुक हैं।

    • कान्हा और पेंच: कान्हा नेशनल पार्क के 55 कमरों में से अब कुछ ही शेष हैं, जबकि पेंच के 35 कमरे पूरी तरह भर चुके हैं।

    • उज्जैन: यहां निगम की चार यूनिटों के 126 कमरों में से लगभग 100 कमरे बुक हो चुके हैं।

    • अन्य स्थल: ओंकारेश्वर, परसिली, मांडू, भेड़ाघाट, पन्ना और तवा की इकाइयों में अब 'नो रूम' की स्थिति बन गई है।

    यह भी पढ़ें- भोपाल में दिवंगत पिता के नाम पर थमाया 63 हजार का बिजली बिल, ऊर्जा मंत्री ने दिए जांच के निर्देश

    pixelcheck
    This website uses cookie or similar technologies, to enhance your browsing experience and provide personalised recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.