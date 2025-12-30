न्यू ईयर पर टूरिस्ट की पहली पसंद MP... पंचमढ़ी, उज्जैन और ओंकारेश्वर में उमड़ी भीड़, ₹1000 तक महंगा हुआ टैक्सी किराया

नईदुनिया, भोपाल: नववर्ष के मौके पर प्रदेश के प्रमुख धार्मिक और पर्यटन स्थलों की यात्रा इस बार आम लोगों के लिए महंगी साबित हो रही है। भोपाल से उज्जैन, ओंकारेश्वर और पंचमढ़ी जाने वाली टैक्सियों के किराए में अचानक वृद्धि हुई है। आम दिनों के मुकाबले प्रति ट्रिप लगभग 1000 रुपये अधिक वसूले जा रहे हैं। इसी बीच, MP राज्य पर्यटन विकास निगम (MPTDC) के सभी होटल पूर्ण रूप से बुक हैं।

आमतौर पर भोपाल से उज्जैन का टैक्सी किराया 2000 से 2500 रुपये, पचमढ़ी के लिए 2200 से 2500 रुपये और ओंकारेश्वर के लिए 2800 से 3200 रुपये रहता है। लेकिन नववर्ष के पीक सीजन में उज्जैन और पंचमढ़ी के लिए यह बढ़कर 3000 से 3500 रुपये और ओंकारेश्वर के लिए 3800 से 4200 रुपये हो गया है। टैक्सी संचालक कहते हैं कि यह मांग बढ़ने, वाहनों की कमी और लगातार ट्रिप के दबाव के कारण जरूरी हो गया है।