न्यू ईयर पर टूरिस्ट की पहली पसंद MP... पंचमढ़ी, उज्जैन और ओंकारेश्वर में उमड़ी भीड़, ₹1000 तक महंगा हुआ टैक्सी किराया

नईदुनिया, भोपाल: नववर्ष के मौके पर प्रदेश के प्रमुख धार्मिक और पर्यटन स्थलों की यात्रा इस बार आम लोगों के लिए महंगी साबित हो रही है। भोपाल से उज्जैन, ओंकारेश्वर और पंचमढ़ी जाने वाली टैक्सियों के किराए में अचानक वृद्धि हुई है। आम दिनों के मुकाबले प्रति ट्रिप लगभग 1000 रुपये अधिक वसूले जा रहे हैं। इसी बीच, MP राज्य पर्यटन विकास निगम (MPTDC) के सभी होटल पूर्ण रूप से बुक हैं।
आमतौर पर भोपाल से उज्जैन का टैक्सी किराया 2000 से 2500 रुपये, पचमढ़ी के लिए 2200 से 2500 रुपये और ओंकारेश्वर के लिए 2800 से 3200 रुपये रहता है। लेकिन नववर्ष के पीक सीजन में उज्जैन और पंचमढ़ी के लिए यह बढ़कर 3000 से 3500 रुपये और ओंकारेश्वर के लिए 3800 से 4200 रुपये हो गया है। टैक्सी संचालक कहते हैं कि यह मांग बढ़ने, वाहनों की कमी और लगातार ट्रिप के दबाव के कारण जरूरी हो गया है।
पंचमढ़ी में पर्यटकों की भीड़ सबसे अधिक है। MPTDC की 11 यूनिट्स में 180-190 कमरे हैं, जो नववर्ष पर पूरी तरह बुक हो चुके हैं। निजी होटल भी लगभग 60% तक बुक हैं। आम दिनों में एक कमरे का किराया 4500-5000 रुपये होता है, लेकिन नववर्ष पर यह 6500-7000 रुपये तक पहुंच गया है।
महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन के लिए उज्जैन में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ है। एमपीटीडीसी के तीन प्रमुख होटल फुल हैं। निजी होटल और धर्मशालाओं में भी कम कमरे बचे हैं। किराया 25-30% बढ़ चुका है। ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग में भी श्रद्धालुओं की संख्या तेजी से बढ़ी है और सीमित होटल व 50-60 कमरे पहले ही फुल हैं।
महेश्वर और मैहर माता दर्शन के लिए आने वाले श्रद्धालुओं को भी रुकने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। कई लोगों को कटनी और आसपास के कस्बों में रुकना पड़ रहा है। भोपाल से नए साल के पहले दिन सीहोर के गणेश मंदिर, भोजपुर और सलकनपुर में भी भीड़ के कारण होटल बुक हैं।
गोवा, मुंबई, हैदराबाद, बेंगलुरु और पुणे जैसे पर्यटन स्थल पर भी नए साल के मौके पर फ्लाइट और होटल किराए में वृद्धि के कारण यात्रा महंगी हो गई है।
