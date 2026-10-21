भोपाल में चाय पीने निकले पति-पत्नी का हाईवे पर हुआ विवाद, महिला ने पेट्रोल डालकर की खुदकुशी

नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल। गांधीनगर थाना क्षेत्र में पति से विवाद के बाद 20 वर्षीय नवविवाहिता ने नेशनल हाईवे-46 पर खुद पर पेट्रोल डालकर आग लगा ली। गंभीर रूप से झुलसी महिला की बुधवार सुबह हमीदिया अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई। उसे बचाने की कोशिश में पति के हाथ भी झुलस गए। घटना 18 अक्टूबर की रात बायपास रोड पर प्रिंस ढाबे के सामने हुई थी। पुलिस ने मर्ग कायम कर मामले की जांच शुरू कर दी है।

छह महीने पहले हुई थी शादी, ग्वालियर से लौटने के बाद हुआ विवाद पुलिस के अनुसार छिंदवाड़ा निवासी दीपाली प्रजापति की करीब छह महीने पहले रोहित कुशवाह से शादी हुई थी। दोनों की पहचान इंटरनेट मीडिया के जरिए हुई थी। शादी के बाद वे भोपाल के करोंद स्थित पूजा कालोनी में किराये से रह रहे थे। दीपाली 17 अक्टूबर को ग्वालियर से भोपाल लौटी थी।