नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल। गुना जिले के ऐतिहासिक बजरंगगढ़ किले से लगी पहाड़ियों पर खनन और ब्लास्टिंग से धरोहर व आसपास के रहवासी क्षेत्रों को नुकसान पहुंच रहा है। गुना में 16वीं-17वीं सदी के इस किले के आसपास खनन से धरोहर और रहवासी मकानों को नुकसान को लेकर नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) ने संज्ञान लेते हुए गुना कलेक्टर, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के सदस्य सचिव सहित वन मंडल अधिकारी, जिला खनिज और नगर पालिका के अधिकारियों को नोटिस जारी किया है।

पहाड़ियों में अवैध खनन ट्रिब्यूनल ने मामले को पर्यावरणीय नियमों के उल्लंघन से जुड़ा गंभीर विषय माना है। एनजीटी की भोपाल स्थित सेंट्रल जोन बेंच के आदेश के अनुसार, बजरंगगढ़ किले से लगी पहाड़ियों और आरोन-सिरोंज स्टेट हाइवे के आसपास पत्थर खनन जारी है। पिछले 10 वर्षों में यहां नौ खनन पट्टे आवंटित किए गए। आरोप है कि कई स्थानों पर पट्टों में मंजूर क्षेत्र से कई गुना अधिक हिस्से में खोदाई की गई। पहाड़ियों पर क्रशर मशीनों से लगातार पत्थर तोड़े जा रहे हैं।