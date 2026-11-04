NGT News: भोपाल के 'बड़ा तालाब' कैचमेंट एरिया में अवैध खनन पर सख्ती, 3 महीने में रिपोर्ट तलब

नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल। बड़े तालाब के जलभराव क्षेत्र में कथित अवैध खनन की शिकायत पर राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) ने मप्र प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और खनिज विभाग को मौके पर जाकर जांच करने के निर्देश दिए हैं। अधिकरण ने कहा है कि यदि क्षेत्र में अवैध खनन या अवैध खनिज परिवहन पाया जाता है तो नियमानुसार कार्रवाई की जाए।

5 जगह अवैध खनन एनजीटी की सेंट्रल जोन बेंच ने रातीबड़ क्षेत्र के कलखेड़ा-मालीखेड़ी में बड़े तालाब के कैचमेंट में अवैध उत्खनन को लेकर स्वत: संज्ञान लेकर सुनवाई की। इस दौरान सामने आया कि तालाब के जलभराव क्षेत्र के किनारे पांच अलग-अलग स्थानों से पत्थर और गिट्टी निकाली जा रही है।