भोपाल: MP में वेटलैंड नियम लागू न होने पर NGT सख्त; राजस्थान, छत्तीसगढ़ से भी मांगी रिपोर्ट

नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल। तालाबों और वेटलैंड को अतिक्रमण और बेतरतीब निर्माण से बचाने के लिए नियम बने हैं, लेकिन मध्य प्रदेश में इनके पालन की स्थिति पर राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) ने गंभीर सवाल उठाए हैं। कलियासोत और केरवा से जुड़े मामले में एनजीटी में सुनवाई के दौरान मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की ओर से बताया गया कि प्रदेश में वेटलैंड्स (आर्द्र भूमियों) को अब तक नियमों के अनुसार अधिसूचित नहीं किया गया है। 3 राज्याें से मांगी रिपोर्ट इस पर एनजीटी ने मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ के मुख्य सचिवों को निर्देश दिए हैं कि वे वेटलैंड संरक्षण नियमों का पालन सुनिश्चित करें। संबंधित राज्यों की वेटलैंड अथॉरिटी को तीन महीने में अधिसूचना की प्रक्रिया आगे बढ़ाकर रिपोर्ट पेश करनी होगी।

जलाशयों का हुआ सर्वे पर्यावरणविद् डॉ. सुभाष सी. पांडे की याचिका पर सुनवाई के दौरान एनजीटी की सेंट्रल जोन बेंच में सामने आया कि भोपाल जिला प्रशासन की ओर से नियुक्त एजेंसी ने दोनों जलाशयों का सर्वे, जीआईएस मैपिंग, जियो-टैगिंग और अन्य तकनीकी परीक्षण किए हैं।