कोविड काल में ड्यूटी करने वाले MP के डॉक्टरों को मिला हक; NHM ने जारी की 32 संविदा यूनानी डॉक्टरों की नई चयन सूची

नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल । राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत संविदा आरबीएसके यूनानी चिकित्सा अधिकारी के 32 पदों पर पुनः पुनरीक्षित मेरिट, चयन और प्रतीक्षा सूची जारी हो गई है। इसमें 16 पुरुष और 16 महिला डॉक्टरों का चयन हुआ है।

दोबारा मिला मौका





दरअसल, अभ्यर्थियों ने एमपी ऑनलाइन से कोविड-19 अनुभव प्रमाणपत्र अपलोड किए थे। प्राकृतिक न्याय के तहत उन्हें 10 से 16 अगस्त 2026 तक मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा जारी प्रमाणपत्र दोबारा अपलोड करने का मौका दिया गया था।

इसके बाद भी जांच में पता चला कि तकनीकी कारण से कई अभ्यर्थियों के प्रमाणपत्र मेरिट में जुड़े ही नहीं। इसलिए अब नई सूची जारी की गई है।

पक्की नियुक्ति मिलेगी

यह सूची प्रोविजनल है, दस्तावेज जांच के बाद ही नियुक्ति पक्की होगी। इससे कोविड काल में सेवा देने वाले डॉक्टरों को उनका हक मिलेगा, उनका अनुभव मेरिट में जुड़ेगा।

प्रतीक्षा सूची वालों को भी मौका मिलेगा, पद खाली नहीं रहेंगे। 32 डॉक्टरों की नियुक्ति से गांव-गांव में बच्चों की जांच, कुपोषण और एनीमिया की पहचान का काम तेज होगा।