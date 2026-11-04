3 से 5 लाख में खरीदकर 40 लाख में बच्चियों का सौदा... MP समेत 3 राज्यों से NHRC ने मांगी रिपोर्ट

राज्य ब्यूरो, नईदुनिया, भोपाल। मध्य प्रदेश और राजस्थान के सीमावर्ती जिलों से महाराष्ट्र में बच्चियों को ले जाकर बेचे जाने की बात सामने आने पर राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग ने स्वतः संज्ञान लेकर जांच प्रारंभ की है। आयोग ने मध्य प्रदेश, राजस्थान और महाराष्ट्र के मुख्य सचिव और पुलिस महानिदेशकों से दो सप्ताह में विस्तृत रिपोर्ट मांगी है।

15 दिनों में जवाब देने के लिए कहा गया है। इसमें वस्तुस्थिति, पुलिस द्वारा पकड़े गए मामले, रोकने के प्रयास आदि की जानकारी चाही गई है। पिछले माह मीडिया में आई खबरों के आधार पर आयोग ने संज्ञान लिया है।