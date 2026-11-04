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भोपाल में जमीन के अंदर बन रही थी अवैध शराब, डेढ़ महीने में दोबारा खड़ा किया नेटवर्क, आरोपी गिरफ्तार

राजधानी के आसपास ग्रामीण इलाकों में अवैध शराब बनाने व तस्करी करने की घटनाएं थम नहीं रही हैं। अब भी बेखौफ तस्कर खुलेआम हाथभट्टी स्थापित कर अवैध देशी शराब बना रहे हैं।

By Madanmohan malviyaEdited By: ADITYA KUMAR
Publish Date: Wed, 04 Nov 2026 07:31:52 PM (IST)Updated Date: Wed, 04 Nov 2026 07:54:34 PM (IST)
भोपाल में जमीन के अंदर बन रही थी अवैध शराब, डेढ़ महीने में दोबारा खड़ा किया नेटवर्क, आरोपी गिरफ्तार
भोपाल में जमीन के अंदर बन रही थी अवैध शराब

HighLights

  1. खेत में जमीन के अंदर चल रही अवैध हाथभट्टी पर छापा
  2. 30 लीटर शराब और 550 किलो महुआ लाहन जब्त, 4 केस दर्ज
  3. करोंद में 132 लीटर विदेशी शराब मामले का फरार तस्कर अरेस्ट

नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल। राजधानी के आसपास ग्रामीण इलाकों में अवैध शराब बनाने व तस्करी करने की घटनाएं थम नहीं रही हैं। अब भी बेखौफ तस्कर खुलेआम हाथभट्टी स्थापित कर अवैध देशी शराब बना रहे हैं। यह खुलासा तब हुआ जब बुधवार को आबकारी टीम ने मौके पर पहुंचकर छापामार कार्रवाई की। तस्कर ने जमीन के अंदर भट्टी को स्थापित कर रखा था, जिसमें वह देशी शराब बनाने का अवैध कारोबार कर रहा था। टीम ने अवैध शराब बरामद कर चार प्रकरण दर्ज किए हैं।

550 किलो महुआ लाहन व 30 लीटर शराब जब्त, फरार आरोपी भी गिरफ्तार

जिला आबकारी कंट्रोलर वर्षा उइके ने बताया कि मुखबिर ने सूचना दी थी कि बैरसिया के रतुआ व मनीखेड़ी पठार में अवैध रूप से शराब बनाई जा रही है। सूचना मिलते ही टीम मौके पर पहुंची तो पता चला कि खेत में जमीन के अंदर हाथभट्टी स्थापित कर रखी थी, जिसमें बड़ी मात्रा में शराब बनाई जा रही थी।


मौके से टीम ने 30 लीटर शराब व 550 किलोग्राम महुआ लाहन बरामद किया है। उन्होंने बताया कि चार प्रकरण दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी गई है। इसी तरह करोंद इलाके में 132 लीटर अवैध विदेशी शराब बरामद किए गए मामले में फरार आरोपित को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है।

बैरसिया में डेढ़ महीने बाद फिर सक्रिय हुए तस्कर

बैरसिया के तरावली कला गांव के जंगलों में 22 सितंबर को भी आबकारी विभाग की टीम ने करीब 14,200 लीटर अवैध कच्ची महुआ शराब, 12 अवैध शराब की भट्टियां, 2 बॉयलर और 71 ड्रम जब्त किए थे। जांच में खुलासा हुआ था कि यहां अवैध शराब बनाने के साथ ही पॉलिथीन में भरकर सड़क किनारे चलते लोगों को खुलेआम बेचा भी जाता था। इस कार्रवाई के डेढ़ महीने बाद बैरसिया में तस्करों ने दोबारा से कारोबार शुरू कर दिया है।

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