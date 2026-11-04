भोपाल में जमीन के अंदर बन रही थी अवैध शराब, डेढ़ महीने में दोबारा खड़ा किया नेटवर्क, आरोपी गिरफ्तार

नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल। राजधानी के आसपास ग्रामीण इलाकों में अवैध शराब बनाने व तस्करी करने की घटनाएं थम नहीं रही हैं। अब भी बेखौफ तस्कर खुलेआम हाथभट्टी स्थापित कर अवैध देशी शराब बना रहे हैं। यह खुलासा तब हुआ जब बुधवार को आबकारी टीम ने मौके पर पहुंचकर छापामार कार्रवाई की। तस्कर ने जमीन के अंदर भट्टी को स्थापित कर रखा था, जिसमें वह देशी शराब बनाने का अवैध कारोबार कर रहा था। टीम ने अवैध शराब बरामद कर चार प्रकरण दर्ज किए हैं।

550 किलो महुआ लाहन व 30 लीटर शराब जब्त, फरार आरोपी भी गिरफ्तार जिला आबकारी कंट्रोलर वर्षा उइके ने बताया कि मुखबिर ने सूचना दी थी कि बैरसिया के रतुआ व मनीखेड़ी पठार में अवैध रूप से शराब बनाई जा रही है। सूचना मिलते ही टीम मौके पर पहुंची तो पता चला कि खेत में जमीन के अंदर हाथभट्टी स्थापित कर रखी थी, जिसमें बड़ी मात्रा में शराब बनाई जा रही थी।