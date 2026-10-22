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दिग्विजय सिंह की यात्रा पर NHRC का एक्शन, बच्चों से नारे लगवाने पर मुख्य सचिव और DGP को नोटिस जारी

दशहरा के दिन उज्जैन से अयोध्या के लिए शुरू हुई कांग्रेस नेता व पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह की सत्य सनातन स्वाभिमान यात्रा का राष्ट्रीय मानवाधिकार ...और पढ़ें

By naman MishraEdited By: Mohan Kumar
Publish Date: Thu, 22 Oct 2026 09:07:38 PM (IST)Updated Date: Thu, 22 Oct 2026 09:09:07 PM (IST)
दिग्विजय सिंह की यात्रा पर NHRC का एक्शन, बच्चों से नारे लगवाने पर मुख्य सचिव और DGP को नोटिस जारी
दिग्विजय सिंह की यात्रा पर NHRC का एक्शन (फाइल फोटो)

HighLights

  1. दिग्विजय की यात्रा पर मानवाधिकार आयोग का मुख्य सचिव व डीजीपी को नोटिस
  2. आयोग ने दो सप्ताह में मांगा जवाब, कहा- बच्चों से कराई जा रही नारेबाजी
  3. शिकायतकर्ता ने बाल अधिकारों से जुड़े कानूनी प्रावधानों के उल्लंघन का आरोप लगाया

नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल। दशहरा के दिन उज्जैन से अयोध्या के लिए शुरू हुई कांग्रेस नेता व पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह की सत्य सनातन स्वाभिमान यात्रा का राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने संज्ञान लिया है। यात्रा के दौरान स्कूली बच्चों से नारा लगवाने पर आयोग ने मप्र के मुख्य सचिव और पुलिस महानिदेशक को नोटिस जारी कर दो सप्ताह में जवाब मांगा है।

आयोग के सदस्य प्रियंक कानूनगो की पीठ ने कहा है कि शिकायत मिली है कि मप्र की सीमा में यात्रा के दौरान बच्चों का इस्तेमाल किया गया। उनसे राजनीतिक नारे लगवाए गए। इसका वीडियो और तस्वीरें इंटरनेट मीडिया पर साझा की गई हैं। आशंका है कि बच्चों को यात्रा में शामिल करने के लिए पैसे दिए गए होंगे।


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शिकायतकर्ता ने बाल अधिकारों और संरक्षण से जुड़े कानूनी प्रावधानों के उल्लंघन का आरोप लगाया है, इसकी जांच होनी चाहिए। उन्होंने सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के सचिव से भी कार्रवाई रिपोर्ट मांगी है। बता दें कि दिग्विजय उज्जैन से अयोध्या तक करीब 1000 किमी की यह यात्रा 70 दिनों में पूरी करेंगे।