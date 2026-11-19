नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल। विदिशा के जंगलों से पकड़कर देवास के बूचड़खाने ले जाए जा रहे गोवंश से भरे लोडिंग वाहन को भोपाल पुलिस ने पकड़ा। वाहन में मवेशियों को ठूंसकर भरा गया था। पुलिस की मौजूदगी में बाहर निकाले जाने पर आठ गोवंश जीवित मिले, जबकि एक की मौत हो चुकी थी। जीवित गोवंश को जीवदया गोशाला पहुंचाया गया।

पुलिस ने वाहन जब्त कर तीन आरोपितों को गिरफ्तार किया। बुधवार को न्यायालय में पेशी के बाद उन्हें जेल भेज दिया गया।

बजरंग दल कार्यकताओं ने पकड़ा