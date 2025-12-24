मेरी खबरें
    भोपाल के दरिंदगी... 20 साल की विवाहिता को घर में अकेला पाकर 44 वर्षीय पड़ोसी ने किया दुष्कर्म

    By Brijendra RishishwarEdited By: ADITYA KUMAR
    Publish Date: Wed, 24 Dec 2025 08:53:38 PM (IST)Updated Date: Wed, 24 Dec 2025 08:53:38 PM (IST)
    भोपाल के दरिंदगी... 20 साल की विवाहिता को घर में अकेला पाकर 44 वर्षीय पड़ोसी ने किया दुष्कर्म
    विवाहिता को घर में अकेला पाकरपड़ोसी ने किया दुष्कर्म

    नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल। निशातपुरा इलाके में एक 20 वर्षीय नवविवाहिता के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया है। आरोपित 44 वर्षीय भाउसिंह पड़ोस में रहता था। उसने युवती को कमरे में अकेला पाकर उसके साथ घटना की। पुलिस ने एफआइआर दर्ज कर आरोपित को गिरफ्तार कर लिया है।

    कई दिनों से नवविवाहिता पर बुरी नीयत थी

    निशातपुरा पुलिस के मुताबिक युवती अपने परिवार के साथ रहती है और आरोपित उसके पड़ोस में रहता है और मजूदरी करता है। वह कई दिनों से नवविवाहिता पर बुरी नीयत रखे था। 22 दिसंबर को नवविवाहिता के स्वजन बाहर मजदूरी के लिए गए थे। इसका आरोपित मौके का फायदा उठाया और उसके घर पहुंच गया।


    सुई-धागा के बहाने से घर का दरवाजा खुलवाया

    जहां उसने कपड़े सिलने के लिए सुई और धागा के बहाने से उसने विवाहिता से घर का दरवाजा खुलवाया और अंदर घुसकर उसने जबरन युवती के साथ दुष्कर्म किया। बाद में आरोपित विवाहिता ने शोर मचाया तो पड़ोस के कुछ लोग पहुंच गए।यह देखकर आरोपित भाग गया। युवती ने स्वजनों के घर आने पर उन्हें पूरा घटनाक्रम बताया और थाने जाकर एफआइआर दर्ज कराई। बाद में पुलिस ने आरोपित को गिरफ्तार कर लिया।

