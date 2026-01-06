मेरी खबरें
नईदुनिया ट्रेंडिंग

अपना राज्य चुनें

Top Cities
States
    Move to Naidunia APP

    Trending

    नितिन गडकरी ने MP को दी 60 हजार करोड़ की सौगात, भोपाल से जबलपुर के बीच ग्रीन फील्ड हाईवे सहित की कई घोषणाएं

    भोपाल से जबलपुर के बीच 15 हजार करोड़ की लागत से ग्रीन फील्ड हाईवे बनेगा। लखनादौन–रायपुर हाईस्पीड कॉरिडोर और इंदौर–भोपाल कॉरिडोर को भी मंजूरी मिली। कें ...और पढ़ें

    By Digital DeskEdited By: Anurag Mishra
    Publish Date: Tue, 06 Jan 2026 09:55:18 AM (IST)Updated Date: Tue, 06 Jan 2026 09:55:18 AM (IST)
    नितिन गडकरी ने MP को दी 60 हजार करोड़ की सौगात, भोपाल से जबलपुर के बीच ग्रीन फील्ड हाईवे सहित की कई घोषणाएं
    केंद्रीय परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कई परियोजनाओं के लोकार्पण एवं शिलान्यास किए। (फाइल फोटो)

    HighLights

    1. भोपाल-जबलपुर 255 किमी ग्रीन फील्ड हाईवे बनेगा।
    2. लखनादौन-रायपुर 4 लेन हाईस्पीड कॉरिडोर को मंजूरी।
    3. मध्यप्रदेश सीधे विशाखापट्टनम बंदरगाह से जुड़ेगा।

    भोपाल, नईदुनिया प्रतिनिधि। भोपाल से जबलपुर के बीच 255 किमी लंबा नया ग्रीन फील्ड हाईवे बनाया जाएगा, जिसकी लागत 15 हजार करोड़ रुपए होगी। भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया पूर्ण होने पर अप्रैल-मई 2026 से हाईवे निर्माण शुरू हो जाएगा। लखनादौन से रायपुर के बीच 220 किमी लंबा 4 लेन हाईस्पीड कॉरिडोर 10 हजार करोड़ रुपए की लागत से बनाया जाएगा, यह रायपुर विशाखापट्टनम कॉरिडोर से जुड़ेगा।

    मध्यप्रदेश सीधे विशाखापट्टनम बंदरगाह से जुड़ेगा। इंदौर से भोपाल 160 किमी ग्रीन फील्ड कॉरिडोर को मंजूरी दी जा रही है, जिसकी लागत 12 हजार करोड़ रुपए होगी। मध्यप्रदेश के लिए 4250 करोड़ रुपए से अधिक की लागत वाली 174 किमी लंबी 9 सड़क परियोजनाओं के लोकार्पण एवं शिलान्यास कार्यक्रम में केंद्रीय परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने यह बात कही।


    कार्यक्रम में गडकरी ने मध्यप्रदेश के लिए 60 हजार करोड़ से अधिक लागत की विभिन्न सड़क परियोजनाओं की घोषणाएं भी की। इनके पूरे होने से जहां कई क्षेत्र आपस में जुड़ेंगे, वहीं यात्रा समय में भी कमी आएगी।

    मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कार्यक्रम में कहा कि केंद्रीय मंत्री गडकरी ने महाकौशल सहित प्रदेश के अधिकांश क्षेत्रों के निवासियों की रोड नेटवर्क संबंधी आकांक्षा व अपेक्षा को पूर्ण किया है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने इन सौगातों के लिए प्रदेशवासियों की ओर से गडकरी का आभार माना।

    सबकी समृद्धि के लिए हमारी सरकार सक्रिय

    मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के सुगम संपर्क, तेज विकास, बेहतर सुरक्षा और सबकी समृद्धि सुनिश्चित करने के प्रण को पूरा करने के लिए हमारी सरकार प्रतिबद्धता के साथ अद्यतन अधोसंरचना निर्माण के लिए निरंतर सक्रिय है।

    pixelcheck
    This website uses cookie or similar technologies, to enhance your browsing experience and provide personalised recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.