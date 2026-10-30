जनगणना की तैयारी: मप्र में 2 लाख कर्मचारियों की लगेगी ड्यूटी, जनवरी से मार्च तक ट्रांसफर पर बैन

राज्य ब्यूरो, नईदुनिया, भोपाल । प्रदेश में जनगणना के दूसरे चरण में जनसंख्या की गणना जनवरी-फरवरी 2027 में होगी। यह काम दो लाख प्रगणक और पर्यवेक्षक करेंगे। इसके लिए अमले की व्यवस्था शासकीय विभागों से ही की जाएगी। इसे ध्यान में रखते हुए जनवरी से मार्च 2027 तक तबादले नहीं किए जाएंगे।

इसी तरह प्रशासनिक सीमाओं में भी कोई बदलाव नहीं होगा। यह निर्देश मुख्य सचिव अशोक बर्णवाल ने गुरुवार को राज्य स्तरीय जनगणना समन्वय समिति की बैठक में दिए। साथ ही स्कूल शिक्षा विभाग के अधिकारियों से कहा गया कि वे जनगणना के काम को ध्यान में रखकर परीक्षा का कार्यक्रम बनाएं।