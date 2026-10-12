MP में फिर गरमाया 27% OBC आरक्षण का मुद्दा, महासभा ने किया चरणबद्ध आंदोलन का ऐलान; 15 अक्टूबर को प्रदर्शन

राज्य ब्यूरो, नईदुनिया, भोपाल। अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) को 27 प्रतिशत आरक्षण दिलाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करने के साथ-साथ प्रदेश में चरणबद्ध आंदोलन चलाया जाएगा। ओबीसी महासभा ने 15 अक्टूबर को सभी जिला मुख्यालयों पर प्रदर्शन कर मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन देने का निर्णय लिया है।

विभिन्न संगठनों की एक बैठक नागपुर में भी रविवार को हुई, जिसमें जनगणना में ओबीसी के लिए अलग से कॉलम रखने और आरक्षण बढ़ाने की मांग को जन आंदोलन बनाने का निर्णय लिया गया। जिला मुख्यालयों पर होगा प्रदर्शन ओबीसी महासभा के सदस्य लोकेंद्र गुर्जर ने बताया कि 27 प्रतिशत ओबीसी आरक्षण की लड़ाई हर स्तर पर लड़े जाने का निर्णय लिया गया है। आंदोलन चरणबद्ध तरीके से चलाया जाएगा। पहले 15 अक्टूबर को सभी जिला मुख्यालयों पर प्रदर्शन होगा और मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन दिए जाएंगे।